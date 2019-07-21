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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

"Серпентарий!" Притула замахнулся на спикера Рады

11.7т Читать материал на украинском

Известный телеведущий Сергей Притула, который проходит под №30 в избирательном списке партии "Голос", заявил, что сядет в кресло спикера Рады после парламентских выборов, если так решат коллеги.

Такое высказывание прозвучало перед тем, как он проголосовал на участке в Киеве. "Если коллеги захотят, и будет на то воля других людей, то придется немного закатать рукава, поучиться хорошо, подготовиться и тогда с Божьей помощью попробуем", – сказал он.

При этом Притула сравнил Раду с серпентарием и подметил, что через месяц в него "вольется новая кровь".

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Сергей Притула

Сергей Притула

Скриншот с видео

На вопрос, за кого отдаст свой голос, телеведущий ответил: "Я буду голосовать за хорошее настроение украинцев".

Притула при этом подчеркнул, что Верховная Рада из клуба феодалов может превратиться в эффективный офис.

"Сейчас происходит не только обновление самих принципов работы, я более чем уверен, люди, которые сейчас вливаются в Верховную Раду не инфицированы теми схемами, которые жили в парламентском зале так много лет", – заявил шоумен.

"Изменения коалиций могут быть очень разные. Главное, чтобы в любой из этих конфигураций коалиций, не было тех, кто заботится о российском интересе в Украине. Для нас ключевым является учет наших программных вещей в коалиционном соглашении", – пояснил Притула.

"Серпентарий!" Притула замахнулся на спикера Рады
"Серпентарий!" Притула замахнулся на спикера Рады
"Серпентарий!" Притула замахнулся на спикера Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула раскритиковал лидера "Оппоблока" Евгения Мураева в прямом эфире.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Сергей Притула
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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Шпак Ирина
Шпак Ирина
Притула вміє гарно говорити)) То нехай буде спікером. Хоч приємно буде слухати...
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Сало Уронили
Сало Уронили
ахаха голос на детотворящий орган сядет со своми 3%
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Нормальный ход. Притула - прекрасная кандидатура на спикера. Не курва какая то.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Одиозный Сергей, а хто курва і,бажано,чому?
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