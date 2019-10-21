"Принесет мир": стала известна причина неожиданного назначения Сивохо в СНБО

Комика, тренера "Лиги смеха" Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО по вопросам Донбасса, поскольку он имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL.

Планируется, что до мирного урегулирования конфликта на востоке Украины Сивохо должен организовать диалог с украинцами на неподконтрольных Украине территориях. После же реинтеграции региона он поможет жителям Донбасса согласовать спорные вопросы с людьми из команды главы государства.

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Стала известна причина назначения Сивохо в СНБО

Отмечается, что причиной тому – популярность комика на Донбассе. При этом речь идет и о том, что Сивохо сам родом из Донецка и о его роли в Украине как известной медийной личности.

Напомним, засветился Сивохо и в роли начинающего политика – на парламентских выборах актер баллотировался от "Слуги народа" по мажоритарному округу №49 в Дружковке, однако в Раду попасть не смог.

Благодаря всему этому комик, по расчетам власти, сможет донести идею мира на Донбасс.

Стала известна причина назначения Сивохо в СНБО vesti.ua

Отметим, у Сивохо, помимо прочего, есть диплом экономиста-юрисконсульта. Он получил второе высшее образование (первое – техническое) по специальности "Менеджмент организаций".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября Сивохо официально объявил о том, что стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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