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21 октября • обновлено в 20:16
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"Принесет мир": стала известна причина неожиданного назначения Сивохо в СНБО

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Комика, тренера "Лиги смеха" Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО по вопросам Донбасса, поскольку он имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL.

Планируется, что до мирного урегулирования конфликта на востоке Украины Сивохо должен организовать диалог с украинцами на неподконтрольных Украине территориях. После же реинтеграции региона он поможет жителям Донбасса согласовать спорные вопросы с людьми из команды главы государства.

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Стала известна причина назначения Сивохо в СНБО

Стала известна причина назначения Сивохо в СНБО

Отмечается, что причиной тому – популярность комика на Донбассе. При этом речь идет и о том, что Сивохо сам родом из Донецка и о его роли в Украине как известной медийной личности.

Напомним, засветился Сивохо и в роли начинающего политика – на парламентских выборах актер баллотировался от "Слуги народа" по мажоритарному округу №49 в Дружковке, однако в Раду попасть не смог.

Благодаря всему этому комик, по расчетам власти, сможет донести идею мира на Донбасс.

Стала известна причина назначения Сивохо в СНБО

Стала известна причина назначения Сивохо в СНБО

vesti.ua

Отметим, у Сивохо, помимо прочего, есть диплом экономиста-юрисконсульта. Он получил второе высшее образование (первое – техническое) по специальности "Менеджмент организаций".

Сивохо назначили в СНБО: названа причина

Сивохо назначили в СНБО: названа причина

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Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября Сивохо официально объявил о том, что стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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