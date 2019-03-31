Власенко: на выборах президента нарушают избирательное законодательство

Команда кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко осуществляет контроль за честностью и прозрачностью выборов и уже фиксирует нарушения избирательного законодательства.

Об этом заместитель председателя партии "Батьківщина" Сергей Власенко сказал на брифинге в пресс-центре Юлии Тимошенко, передает пресс-служба партии.

В частности, в Запорожье на одном из участков выявлен факт выдачи 10 пустых бюллетеней человеку, который имел отметки на одежде и был среди тех, кто высувался в УИК, отметил политик.

Еще один факт нарушения избирательного законодательства зафиксировано в Киеве (округ №22, участок № 800836). Там два члена УИК от двух технических кандидатов от провластного кандидата выдали 19 бюллетеней без подписи граждан в список избирателей.

Кроме того, прямо сейчас перед зданием ЦИК установили сцену телеканала "Прямой" и оттуда, по сообщениям людей, раздается прямая агитация за кандидата действующей власти, сказал Сергей Власенко.

Сергей Власенко Предоставлено пресс-службой партии "Батьківщина"

Сергей Власенко Предоставлено пресс-службой партии "Батьківщина"

Сергей Власенко Предоставлено пресс-службой партии "Батьківщина"

Сергей Власенко Предоставлено пресс-службой партии "Батьківщина"

Сергей Власенко Предоставлено пресс-службой партии "Батьківщина"

Вопиющий случай произошел и на Закарпатье, в с. Воловец (округ №70). В частности, на участке наблюдателями "Батьківщини" обнаружено заранее подписанный членами комиссии незаполненный протокол УИК о подсчете голосов избирателей.

"Мы разбираемся с этим, но это непосредственно уголовная ответственность", – подчеркнул представитель "Батьківщини".

Сергей Власенко сообщил, что зафиксированы также порчи бюллетеней. Собственно, члены комиссии испортили все 690 бюллетеней, поставив отметку "Выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов. На Львовщине таким образом испортили 180 избирательных бюллетеней.

Как напомнил политик, после 7 марта ни один из кандидатов не может выбыть, а потому все 39 кандидатов, внесенных в бюллетень, являются участниками выборов. Поэтому, отметка "Выбыл" не может быть применена.

Заместитель председателя партии "Батьківщина" предупредил: экзит-пол, как и социологию, начиная с 1 января этого года, используют как инструмент манипуляций общественным мнением.

Он напомнил, что самая социологическая компания "Социс" принадлежит власти: "Эта компания используется в гонках не как независимая служба, а как инструмент манипуляций. Мы ожидаем, воздействуя через "Социс" на данные других соцслужб, будет осуществляться искривление данных экзит-полов, чтобы показать превосходство одного из кандидатов".

Сергей Власенко призвал украинцев прийти на участки, проголосовать и ни при каких обстоятельствах не продавать собственный голос.

"Сегодня единственный за 5 лет день, когда граждане участвуют и влияют на действия украинской власти. В Украину пришла весна и я убежден, что она победит", – подытожил он

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проходят выборы президента-2019.

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