"Не продавайте свой голос!" Сергей Соболев обратился к украинцам

Заместитель председателя партии "Батьківщина" Сергей Соболев призвал украинцев не продавать свой голос и информировать наблюдателей и полицию о нарушениях на избирательных участках.

Об этом он заявил во время брифинга в пресс-центре Юлии Тимошенко, сообщает пресс-служба "Батьківщини".

Сергей Соболев рассказал об итогах первых четырех часов голосования и привел зафиксированые нарушения избирательного законодательства.

Так, отметил заместитель председателя партии "Батьківщина", в первую очередь беспокоит то, что представители СБУ перешли на усиленный режим службы перед выборами и патрулируют улицы с автоматами.

"Это беспрецедентный факт, факт запугивания. Давно Украина не видела выборов под пулями, автоматами. Это запугивание не пройдет", – подчеркнул он и заметил, что к тому же почти 140 тыс. сотрудников МВД вышли на патрулирование и выполняют свои обязанности, согласно закону о выборах президента.

Также зафиксированы попытки подкупа избирателей во всех областях, сообщил политик. В г.Боярка полиция задержала человека в момент выдачи денег, сейчас составляется протокол.

Имеются и другие факты, когда люди приходят на участки со специальными карточками, где есть штрих-коды, через них идентифицирующие личность, а потом этим людям на банковскую карточку перечисляют средства. Еще один пример – наличие отдельных комнат в общежитиях, где собираются люди, которые или приходят, или выходят из избирательных участков.

"Мы обратили внимание на это: у каждой такой комнаты установлено дежурство наших наблюдателей, которые отслеживают эти факты", – рассказал Сергей Соболев.

Есть и первые попытки выноса пачек бюллетеней с избирательных участков (Запорожская область, участок № 998). Наблюдателями было зафиксировано, выдачу 10 пустых бюллетеней члену участковой избирательной комиссии, который сидел с нашивкой Че Гевара: "Наши наблюдатели увидели, что эти представители заводились через Порошенко на избирательные участки. Факт зафиксирован, полиция составляет протокол".

Зафиксировано также целый ряд нарушений, которые характерны для всей страны: задержка в открытии или преждевременное открытие участков, нехватка избирательных ящиков, попытки создать условия, когда ящики для голосования на дому не имеют контрольного талона и тому подобное.

"Эти выборы – это, возможно, один из самых ярких примеров борьбы добра и зла, где на переднем фланге стоят почти 30 тыс. участковых избирательных комиссий, где представлены почти полмиллиона человек. Они делают все возможное, чтобы добро победило. Всегда свет победит тьму. Это ключевой факт, который позволит установить не просто результаты изменений, а изменений к лучшему", – подытожил Сергей Соболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Тимошенко проголосовала на выборах.

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