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Сергей Поярков: задайте деятелю откровенный вопрос

1.3тЧитать материал на украинском

Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV станет политический деятель Сергей Поярков.

Сергей Поярков: задайте деятелю откровенный вопрос

Во время шоу-допроса, ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Отныне героями передачи будут известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Поярковым сегодня в 17:30.

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Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Почётный и заслуженно признанный мастер миньета поярков вновь решил выйти на сцену ))
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