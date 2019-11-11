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11 ноября • обновлено в 15:58
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Сергей Куницын: задайте острый вопрос экс-главе Совета министров АР Крым

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 11 ноября станет экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Сергей Куницын: задайте острый вопрос экс-главе Совета министров АР Крым

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Сергеем Куницыным сегодня в 17:30

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Pollak John
Pollak John
а какой понт от этих вопросов ? результаты где ?
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