События, происходившие в 2014 г. на Донбассе, имеют исчерпывающее объяснение в парадигме Фридриха Энгельса, изложенной им за год до смерти в статье "К истории первичного христианства". В ней есть две продуктивных идеи.

Первая. Он провел параллель между началом движения христиан и коммунистическим рабочим движением. Даже поставил между ними знак равенства. Впрочем, это делали и до него другие аналитики, характеризуя данное движение как религиозное, а коммунизм – как новую религию близкую христианству. Энгельс с ними в том был согласен и привёл несколько ссылок на такие публикации, чем хотел подчеркнуть: это не только его личный взгляд. Он с оптимизмом заметил, что подобно тому, как христианство за 300 лет стало доминирующей идеологией, так и коммунизм, сделав большие успехи за 60 лет, тоже вскоре станет такой.

Вторая его идея – христианство способствует социальному прогрессу, а ислам – нет.

В качестве доказательства Энгельс строил прямую линию от чешских таборитов Яна Жижки к немцу Томасу Мюнцеру и крестьянской войне в период Реформации, от них к рабочим и коммунистам во Франции после 1830 г., затем к Вильгельму Вейтлингу и к самому себе с Марксом. В странах ислама вместо такого движения социальной эволюции по восходящей прямой происходит "бег на месте" или циклическое движение по кругу. Бедняки-бедуины долго завидуют роскоши жизни горожан и купцов, долго обвиняют их в отходе от канонов равенства в исламе, затем они восстают с требованием вернуться к истокам учения, режут горожан, занимают их дома, и через сто лет всё опять повторяется.

Че Гевара через 70 лет оформил эту идею Энгельса в концепцию восстания мировой деревни против мирового города. Пол Пот пошёл ещё дальше и решил ликвидировать в Кампучии города как рассадники зла. Энгельс явно ошибся, приписав это свойство только арабам и исламу. Пророк Мухаммед этого круговорота не завещал, но такая цикличность действительно возможна в автократиях, независимо от того, что исповедует их население – христианство, ислам, буддизм или коммунизм. Европе в целом этого удалось избежать, отнюдь не из-за неких особенностей христианства, а по причине того, что устойчивые автократии в большинстве её стран никогда долго не существовали. В Скандинавии и Англии их вообще не было, из-за чего даже зацикленный Ленин был вынужден писать об "англо-саксонских свободах" как некой аномалии и отклонении в "капитализме", плохо ему понятных. Впрочем, разбираться с этим отклонением у него не было ни желания, ни способностей.

Жители Донбасса к 2014 г. вообще ни во что твёрдо не веровали, даже в рашизм, но чаша круговорота от Энгельса их не миновала в наказание за старые суеверия марксизма. Надо было Энгельса читать, а не учебники марксизма-ленинизма. Впрочем, судьба с ним тоже обошлась жестоко, отправила на фабрику зарабатывать деньги, чтобы Маркс смог создать новую и правильную политэкономию. Но Маркс её не создал, и для всех было бы лучше, если бы он работал на фабрике, а более талантливый Энгельс – в библиотеке. Он вряд ли бы создал новую политэкономию, но точно обогатил бы науки об обществе чем-нибудь более приличным, чем марксизм. Но бабочка Брэдбери, как обычно, села не на ту голову. Энгельс не имел университетского образования и был на два года младше Маркса, владевшего диплом доктора философии. В первое их знакомство самоуверенный Маркс к Энгельсу отнёсся как к насекомому, и подружился с ним лишь когда оказался без денег и работы. От счастья, что бог Маркс снизошёл до общения, Энгельс окончательно сотворил из него кумира и поклялся на него работать. С годами Энгельс прозрел, но уже не мог без Маркса. Вдобавок, он успел столько вложить в Маркса, что как бизнесмен понимал, взять и закрыть проект, не получив дивиденды, хотя бы в виде славы, – глупо. В итоге теперь от их сложных отношений страдают жители Донбасса.

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Энгельс сделал очень точное наблюдение о социальном круговороте в мире ислама, но с корректировкой: это свойство не только ислама. Если эту мысль развернуть, то выйдет схема: автократия и религиозное сознание с его верой в совершенство данного общества, обрекают такой социум на бег по "кругу Энгельса". В нём регулярно будут возникать восстания с требованием возврата к чистоте веры и справедливости с принудительной ротацией, так сказать, руководящих работников, и не только их. Структура социума и тип отношений, свойственный автократии, остаются. Разве что после победы восстаний всех обязывают носить одежду тёмных цветов, а женщин – паранджу или платья без декольте.

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Вопреки Энгельсу, на Европу тоже время от времени накатывали волны таких призывов от религиозных традиционалистов. Можно вспомнить борцов с роскошью Савонаролы или пуритан. Большевики поначалу тоже носились с культом пролетарского аскетизма, а под конец гневно брюзжали в адрес общества потребления на Западе и стиляг. Так как не во всех странах Европы религиозное сознание изжило себя, в них и сейчас вспыхивают дебаты об абортах, прививках и подобным темам.

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Если бы "круг Энгельса" был так сказать, законом истории, то человечество топталось бы в нём без всяких перспектив. Но, во-первых, у истории по определению не может быть никаких законов. Во-вторых, на причинно-следственные связи из "круга Энгельса" могут накладываться другие факторы, и в результате история стран и социумов Европы заметно отличается от истории стран и социумов Азии, Африки, Америки и Австралии.

По этим причинам "круг Энгельса" идеально работает только в авторитарных странах и анклавах, изолированных от внешнего мира. Три наглядных примера – Приднестровье, Крым, районы Донецкой и Луганской областей, – все оккупированы РФ. Приднестровье просто идеальный вариант, где жизнь и развитие остановились и началась "исламская" цикличность Энгельса. Во всех трёх есть религиозное сознание с верой в коммунизм и в СССР. Строго по Энгельсу в Приднестровье произошли два "восстания" за ещё больший возврат к чистоте веры со сменой вождей и их команд. В 2011 г. "ушли" отца-основателя Игоря Смирнова. В 2016 г. – Евгения Шевчука. Он даже бежал на лодке в Молдову, чтобы его совсем не съели. В 2021 г. уйдут и нынешнего вождя – Красносельского. Разумеется, если в Приднестровье не начнётся революция или туда не войдут войска Молдовы, чтобы разорвать "круг Энгельса".

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Донбасс вошёл в "круг Энгельса" по трём причинам.

Первая, – в Украине, ещё с советского времени, он был привилегированным регионом с религиозной верой в себя. Затем из обломков советских культов создали новую религию "Всё будет Донбасс!". Её активно насаждали, утверждая о якобы культурной особенность жителей Донбасса.

Вторая причина, – в Донецкой и Луганской областях была законсервирована система отношений, типичная для простейших автократий, каковой, собственно и был СССР. В то время как в других областях Украины эта система постепенно рассыпалась, на Донбассе она застыла, претерпев лишь несущественные и поверхностные изменения. Социальная модернизация там шла крайне медленно, в том числе и потому, что более прогрессивно мыслящие люди стремились покинуть Донбасс, чем что-то в нём менять.

Таким образом, были два базовых элемента, необходимых для "круга Энгельса". Пока регион был в составе Украины цикл "круга Энгельса" не мог включиться по объективной причине, – её население превышало число его жителей. Это как в астрономии, – большая планета вовлекает в свою орбиту планету с меньшей массой. Можно, разумеется, уйти в полный астрал, но сделать это не рискнула даже партия Янукович, и с 2009 г. заговорила о вступлении в ЕС и НАТО. Главное условие для вступления – демократизация всей жизни. Если этого нет, то не примут, как не принимают Беларусь, несмотря на её экономические достижения. Гитлер тоже строил заводы и автобаны, и лучше, чем Сталин, но оба не были демократами и обещали демократию похоронить. Тонны чугуна и бетона – это показатель технического прогресса, а не социального, сколько бы коммунисты не врали на эту тему.

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При естественном развитии в составе Украины старая автократия в этих двух областях и новая религия "Всё будет Донбасс!" постепенно вышли бы из употребления. Тем более, что революционная волна 2013-2014 г. открыла для этого реальные возможности. Но в Кремле начали операцию "Русская зима" и это вмешательство из вне стало третьей, и главной причиной запуска "круга Энгельса" на Донбассе.

В Донецке и Луганске тоже хотели Майдан, почему в январе 2014 г. регионалы в них и подготовили здания областных администраций к штурму. Донбасс после долго молчания со времён "Перестройки", как любую автократию, должно было, наконец, прорвать, в полном согласии с Энгельсом, особенно, когда такие дела в Киев и в других городах. Но в силу специфики религиозного сознания такое массовое выступление могло быть только в рамках религии "Всё будет Донбасс!" и под её лозунгами, что и произошло. Янукович с регионалами в ней логично были вероотступниками, и спецслужбы РФ быстро поняли, что бесполезно пытаться преломить это мнение. Дальше всё было почти по Энгельсу с вырезанием вероотступников и захватом имущества под лозунгом "Донбасс не слышат!", опрометчиво вброшенным самими "вероотступниками" и Москвой. В итоге донбасские "бедуины с автомоек" заняли дома "жирных купцов" и "круг Энгельса" замкнулся тоже в полном согласии с жанром: религия "Всё будет Донбасс!" получила новое воплощение в мифе о двух "народных республик", где навсегда покончили с олигархами и коррупцией. Навсегда, – в смысле до следующего оборота в "круге Энгельса", если в жизнь анклава не вмешаются силы из вне.

Кремлю, вопреки его желанию, не удалось сходу и быстро обратить жителей Донецкой и Луганской областей в новую религию "Новороссия" по той элементарной причине, что для внедрения любой новой религии нужно время. Но Кремль от этой затеи не отказался и "Новороссию" не слил, а лишь перевёл в разряд ещё одной родственной религии, чтобы совсем не сломать психику жителям Донбасса. Эту "Новороссию" продолжают Донбассу прививать, но пока она занимает там место секты для особо и истинно посвященных, а не каноничной религии и церкви.

В Кремле пока ещё надеются со временем обратить всех жителей ОРДЛО в новейшую веру "Новороссия", чтобы искусственно и аккуратно, не как в 2014-2015 гг., перевести их на новый повтор "круга Энгельса". Крымчан в Кремле хотят переименовать в тавридчан, а остальных украинцев – в новоросов и малоросов, что и озвучил на днях Жириновский в Госдуме. Носятся и с идеей как бы запустить и Украину по "кругу Энгельса", используя демократию в ней и выборы. Но украинцы могут на обоих выборах подложить Москве двух больших и жирных свиней. Демократии, даже не очень продвинутые, развиваются не по "кругу Энгельса". Вот только сама Россия с лета 2018 г. настолько конкретно вошла в цикл "круга Энгельса", что из-за этого в Кремле начали суетиться и искать, как выйти из него с минимальными потерями.

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