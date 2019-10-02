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2 октября • обновлено в 15:24
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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

Путин обиделся на Европу, но "формула Штайнмайера" его утешила

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В Кремле опять совсем обиделись на Европу, но тут привалило счастье от "формулы Штайнмайера" и даже Лавров изобразил улыбку. Но не стоит спешить с выводами.

Причиной обиды на Европу стала резолюция Европарламента от 19 сентября "О важности европейской памяти для будущего Европы", в которой Сталин и СССР были названы виновниками Второй мировой войны наравне с Гитлером и Третьим Рейхом. В сентябре 2009 г. ПАСЕ принимало подобную резолюцию "Воссоединение разделённой Европы: поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе в XXI веке". Теперь ещё и Европарламент стал копаться в "заплесневелой булке" истории и "выискивать в ней изюминки".

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Это сравнение истории с "заплесневелой булкой" выдал на-гора не кто иной как Путин, выступая 1 сентября 2009 г. в Польше в Вестерплатте на мемориальном митинге в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. Путин не оговорился. Вычитал это сравнение с бумажки, привезенной им из Москвы. "Выискиванием изюминок" в этой "булке", по его мнению, занималось правительство Польши, указывая на пакт Молотова и Риббентропа, и на тот факт, что Сталин и Гитлер сговорились и напали на Польшу. На пакт указывают, и не одни поляки, как на документ, доказывающий существование такого сговора, вопреки советско-российской мантре о том, что Гитлер напал на Польшу сам по себе, а Сталин – сам по себе.

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Путин тогда также заявил, что виновница Второй мировой войны – это Польша, а не Рейх и СССР. Если Польша в 1939 г. приняла бы предложение Берлина и отдала бы ему небольшую часть своей территории и вольный город Гданьск (Данциг), чтобы Германия соединилась с Восточной Пруссией, то и войны бы не было, по мнению Москвы. Взамен Польша получила бы инвестиции и финансовую помощь от Рейха и должна была с ним заключить союз подобно Италии и Венгрии. Но поляки отказались от такого заманчивого предложения Гитлера, чем испортили ход мировой истории и настроение Путину.

Путин, чтобы поляки не портили ему настроение и картину мировой истории, устроил им через полгода в апреле 2010 г. вторую Катынь в аэропорту Смоленска, но без криков "Можем повторить". Однако поляков это не вразумило, и они продолжают "выискивать изюминки" в "заплесневелой булке" истории. В Кремле и сами любят поковыряться в этой "булке" и периодически наковыривают из неё то дедов на палочках, то передвижной картонный или фанерный Рейхстаг, в зависимости от бюджета.

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Путину в 2009 г. "перевести стрелки" на Польшу не удалось. Это его открытие даже в РФ одобрил только Жириновский. Он, реагируя на резолюцию Европарламента, опять повторил: виновница войны Польша. Ещё можно "перевести стрелки" на архиепископа Йозефа Тисо и Словакию, армия которой 1 сентября 1939 г. захватила две телефонные будки в Польше и ещё что-то, но в Кремле на это не решаются. Слишком невелика вся Словакия, получившая независимость от Гитлера, чтобы стать автором мировой войны. Не впечатляет даже впечатлительных россиян. Кремлю также не хочется портить ещё и отношения со Словакией, из которой поджигателя войны не сделаешь, как не тужься.

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Поскольку Польша в качестве виновницы Второй мировой войны смотрится всё-таки не убедительно, даже если того хочется Путину, то российская историческая наука в 2009 г. потужилась и попыталась "перевести стрелки" на Японию. Тогда от науки поступило предложение: считать началом мировой войны "Мукденский инцидент" 19 сентября 1931 г., после которого началось вторжение японской армии в Китай. Япония – это солидней, чем Польша, но предложение науки в Кремле не поддержали. Во-первых, – Курилы, во-вторых, – продолжительность войны придётся растянуть с 6 до 14 лет, и ещё много "Но".

В итоге к 80-летию Второй мировой войны российская наука и пропаганда оставили в покое идею о Польше виновнице войны и вернулись на старые советские оборонительные позиции и стали пафосно рассказывать о том, как мудрый Сталин остановил войну тем, что начал её. Можно попробовать объявить ещё и Финляндию виновнице войны, – если бы она отдала Карельский перешеек Сталину, то СССР на неё бы и не напал. Но финны, как и поляки, оказались очень непонятливыми. Как позже и грузины с украинцами, тоже не хотят отдавать России свои территории.

Но есть проблема, если бы Сталин не напал на Финляндию, то она была нейтральной как Швеция и к концу войны могла воевать бы на стороне Антигитлеровской коалиции. Мудрость Сталина в том и была, чтобы принудить Финляндию после "Зимней войны" к союзу с Рейхом, и затем на неё напасть снова. Так и произошло: 25 июня СССР в ответ на нападение Германии вновь напал на Финляндию и даже официально объявил ей войну, что с ним случалось крайне редко. Но хитро-мудрый Сталин не учёл блокады Ленинграда, которую он якобы хотел предотвратить нападением на Финляндию в 1939 г. В результате от голода умерло от 600 тыс. до 1,5 млн. ленинградцев, включая тех, которых вывезли из города. Де-факто Сталин чужими руками основательно зачистил город, беспокоивший его всё время своей оппозиционностью и претензией, что город Ленина, а не Москва должен быть столицей СССР.

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Об этой финско-блокадной "изюминке" из "заплесневелой булки" истории в Москве по понятным причинам вспоминать не любят. О других "изюминках" тоже, поскольку все они вместе с "булкой" приводят к неизбежному выводу, что нынешняя Третья мировая война и мифическая "формула Штайнмайера" прямо связаны с хитро-мудрым Сталиным и его интригами, приведшими ко Второй мировой войне. Третья мировая – это прямое продолжение Второй мировой, которое стало возможным потому, что Сталин и Молотов не сели на скамью подсудимых на Нюренбергском процессе.

В Европе это понимают и пытаются задним числом исправить данную ошибку, для чего к 70-летию и 80-летию начала войны и приняли упомянутые резолюции, заставившие Кремль нервно дёргаться. Сейчас в Кремле задёргались заметно энергичней, чем в 2009 г., поскольку после аннексии Крыма эта война стала понятием отнюдь не умозрительным, а вполне реалистичным.

В Кремле тоже сделали свои выводы из "заплесневелой булки" и истории о том, как Сталин поссорился с Гитлером из-за Болгарии и Турции, так как не смогли их поделить.

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Вторая мировая война на старте имела два реальных сценарий.

Первый, – Рейх, СССР и Япония полюбовно делят Европу и Азию, а затем британские и французские колонии в Африке. Италия, Испания и Португалия с их колониями стали бы приложением к Рейху. После этого партнёры, располагая ресурсами Старого Света, могли бы заняться и новым, так сказать, социалистическим обустройством Нового Света. Социализм был официальной идеологией в Рейхе и в СССР, и неофициальной в Японии, где адаптировали под себя австромарксизм. Но партнёры не смогли договориться по некоторым частным вопросам. Вдобавок, Гитлер и Сталин смотрели друг на друга как на младшего партнёра, чтобы не сказать, как на попутчика, которого нужно использовать и ликвидировать. Так как оба слишком спешили в реализации плана своей гегемонии, то такой сценарий войны Старого Света с Новым и передела Африки не состоялся.

После этого запустился второй сценарий – в войне побеждает или Рейх, или СССР и затем Гитлер или Сталин в союзе с Японией начинает второе покорение Африки и войну Старого Света с Новым. Для США с осаждённой Великобританией в такой ситуации был лишь один выход – поддержать слабого, чтобы не допустить гегемонии в Старом Свете Гитлера или Сталина с союзной им Японией, которая была на своей волне, и их войны с Новым Светом. Япония из-за того, что была на своей волне и не сильно оглядывалась на Берлин, и ещё меньше на союзную ей Москву, решила самостоятельно начать свою войну с США и Новым Светом, в основном лишь потому, что Вьетнам и Филиппины намного более привлекательные территории, чем Приамурье, Камчатка с Якутией и Сибирью в придачу. С Китаем в Токио надеялись договориться по тому же принципу, по которому тот договорился с Монголией. В Китае есть провинция "Внутренняя Монголия", и всё, что вне её – это провинция "Внешняя Монголия" с особым статусом по разрешению сначала императора, затем Гоминьдана, а потом и Компартии.

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Япония, начав войну с США, непроизвольно запустила войну Старого Света с Новым по третьему сценарию, к которому в Старом Свете не были готовы ни Гитлер, ни Сталин. В результате Старый Свет оказался расколот и не мог воевать с Новым Светом единым лагерем.

В Кремле из этой "булки" сделали прямолинейный вывод: если вы решили уничтожить США и "закрыть" Америку, то надо не в Йеллоустоунского вулкана ракетой целиться, а добиться мобилизации под себя всей Евразии, а теперь ещё и Африки. Рассказ о метком попадании ракетой в жерло вулкана отдать в пользование пропагандистам, а серьезным ведомствам заняться к возвращению в "золотые времена" пакта Молотова-Риббентропа, поскольку Китай на "своей волне", подобно Японии 1931-1945 г. Благо, Германия сейчас ядро Евросоюза. Так что, если внушить Берлину и его политическому пригороду Парижу, что европейцам пора перестать быть марионетками и сбросить иго Америки, то можно если не уничтожить физически США, то много добиться.

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Отсюда и те особые отношения Москвы с Берлином, которые Кремль хочет с 2014 г. выстроить. Получается так себе, судя по тем шараханьям, которые наблюдаются в МИД и пропаганде РФ на немецком направлении. Москва то грозит Берлину "Можем повторить", то льстит без меры и сочиняет "формулу Штайнмайера". Резолюция Европарламента от 19 сентября, принятая по инициативе Литвы и Польши, родила в Кремле идею запретить "Немецкую волну" в РФ, а некоторые росСМИ даже разразились статьями с призывом к "малым народам" Европы восстать против немецкого ига. На украинцев этот призыв не распространяется, им предписывается следовать "формуле Штайнмайера", изготовленной в Москве и тому, что в неё там вложат. Можно сказать, что Кремль после горькой обиды на Европу за резолюцию по пакту, выковырял для себя из "булки" сладкую "изюминку" от "формулы Штайнмайера" и успокоительно её посасывает.

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Как практикующий историк, я не склонен давать однозначно негативную оценку этой "формуле". РСФСР в 1918 г. подписала куда-более унизительный для неё Брестский мир и что из этого вышло, – хорошо известно. В 1920 г. РСФСР подписала Рижский мирный договор, по которому обязалась выплатить Польше компенсацию за её насильственное пребывание в Росимперии в 30 млн. рублей золотом и ещё передать имущества на 18 млн. руб. До сих пор не выполнила. Поляки в 2017 г. об этом уже напоминали Москве, могут и повторить. Та самая Россия, которая "свято" соблюдает свои договора, и которую якобы никто и никогда не побеждал. В целом во внешней политике Зеленский пусть и зигзагами, но продолжает линию Порошенко, что с горечью отмечают и в Москве. Однако, выбрали его президентом из пожеланий по внутренней политике, а тут к нему всё больше вопросов и претензий.

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Сергей Климовский Сергей Климовский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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К. Алла
К. Алла
Автор совсем потерял связь с реальностью, если думает, что Россия может разругаться с Германией из-за каких-то там резолюций по пакту 80-летней давности. Россия не страдает от комплексов неполноценности, чтобы из-за такого психовать, это Польша всё бесится, её же тогда поделили из-за её собственной гиенистости)
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