Проект телемоста "Надо поговорить" от Дмитрия Киселёва наводит на мысль, что в Кремле совсем закончились идеи и вселяет гордость за людей Украины.

Дожили: нас приравняли к американцам, с которыми Горбачёв тоже устраивал телемосты под модной тогда рубрикой "народная дипломатия", сменившей рубрику "врага надо знать в лицо".

Владимир Соловьёв, коллега Киселёва по источнику бесперебойного финансирования, такие "телемосты" устраивает каждую неделю пять лет. В целях экономии и технического удобства дежурные по "телемосту" граждане с паспортами Украины сидят у него под рукой в студии. Некоторые российские пропагандисты и обыватели даже стали обижено говорить: что вы нам всё на Соловьёва указываете, его у нас никто не смотрит". Вот и поговорили: в РФ "телемосты" никто не смотрит, разумеется, кроме тех, кому положено по работе и особо продвинутых. Охотно верю, поскольку советские пропагандистские передачи тоже никто в захлёб не смотрел.

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Не смотрят, но две трети россиян бредят "крымнашем", "бандеровцами" и "хунтой", которая за пять лет Виктора Медведчука не убила, не посадила и даже не кастрировала химически как идеологического педофила. Россиянам, после всего, что они натворили, надо не с украинцами по телемосту говорить, а с психиатрами из США, у них большой опыт по приведению немцев до тями. Американцы любят в психике покопаться. У нас такого опыта нет, поэтому мы больше склонны не в психике копаться, а закапывать её носителей из России, – археологи потом разберутся.

Для многих вообще очень большая загадка, почему Порошенко не посадил российского олигарха на полставки Медведчука. Над её решением долго бился Владимир Зеленский и в связи с "Надо поговорить" таки нашёл его. Оказывается, всё просто: у Порошенко дом рядом с домом Медведчука в "известном селе под Киевом" и они там вместе пьют, но не за Украину. За Украину пьёт только Зеленский со слугами народа, а не с таким покідьком как Медведчук. Надо так понимать, что Зеленский с такими редисками, не только пить, но и срать на одном гектаре не сядет.

Зеленский солгал дважды, и не менее лихо, чем врёт Медведчук. "Известное село под Киевом" – это Конче-Заспа, надо полагать. Но у Порошенко дом не там, а в Козине в 10 км на юг. У Медведчука ещё дальше – в Украинке, на р. Стугне и площадь его участка 30 га. У Порошенко - 0,75 га и аренда земли на 50 лет. У Медведчука земля в собственности, но в марте он её и дом продавал. После президентских выборов, похоже, передумал. Так что, вопреки Зеленскому, забор не разделяет дачи Порошенко и Медведчука.

Вторая лажа – Зеленский с Иваном Бакановым, исполняющим ныне обязанности главы СБУ, с 2015 г. совместно владеют 15-комнатной виллой в самом крупном скоплении дач россиян в Италии – в курортном районе Форте-дей-Марми в местечке Канта. Тех самых, с которыми ни пить, ни срать вместе нельзя. Допустим, эту виллу купила служба внешней разведки Украины для своих профессиональных нужд и зарегистрировала в ней фирму по торговле недвижимостью на имя двух друзей. Верю, что Зеленский на ней и не появлялся.

Но крутую квартирку в Большой Ялте в жилом комплексе "Император", примыкающем к Ливадийскому дворцу, он купил за свои кровные в апреле 2013 г. у нардепа от БЮТ Александра Буряка, входившего тогда в список 200 богатых людей Украины. В 2013 г. на четвёртом году суровой борьбы с Януковичем на поле "95 квартала" у простого парня из Кривого Рога скопились лишние 163 893 доллара. Весной 2019 г. любознательные люди засветили, что в 2013 г. стартовая цена этой квартиры в агентстве "Причал 82" была в 4 раза выше – 790 668 долларов. Первый ответ от "команды Зе" был – Буряк сделал шефу скидку. За какие заслуги был этот дисконт – наводило на разные мысли, почему и пошёл второй ответ: это была не офигенная скидка, просто у шефа был депозит в банке Буряка, который сначала потерялся, но ближе к 2019 г. нашёлся и всё уплачено по-честному. Или вы думаете, что человек, который честнее самого Гриценко, почему и стал президентом, мог так по-крупному уйти от уплаты налогов на роскошь и на покупку недвижимости? Да никогда в жизни.

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Негоже так лгать и зачем Зеленский вообще в речи о "Надо поговорить" глупо съехал с Медведчука на Порошенко так, будто он не на Банковой, а всё ещё на стадионе и должен чушь прекрасную нести? Ответ очевиден, – Зеленский всю весну третировал Порошенко за то, что не посадил Медведчука, а тут – упс, тот идёт в депутаты, чего не мог позволить себе раньше. И ещё как идёт: с бубнами, с плясками и скупкой телеканалов, а Зеленский на всё это "щёлкает клювом" и делает вид, что это его не касается.

Не буду наезжать на Зеленского – он всего лишь актёр, который согласился сыграть роль президента и добросовестно озвучит любой текст, который из Офиса ему пришлют. Актёра обидеть каждый может. Но о чём думают в Офисе, когда подсовывают ему такую лажу? Они там что перегрелись и никак остыть от президентских выборов не могут? Уже даже заводная Тимошенко остыла и успокоилась.

Приоткрою тайну – Зеленский, как и Порошенко, не посадит Медведчука по простой причине – он пока ещё нужен Украине. Нужен в качестве лакмусовой бумажки, которую, если приложить к политику или избирателю, то сразу понятно, что он за человек. Пьет с кумом Путина или собрался голосовать за "Оппоплатформу"? – Всё с ним ясно, даже не о чем говорить. Так что 21 июля получим полный список друзей Путина, которые дошли до урны и опустились, что станет интересной информацией для размышлений и выводов. По этой причине и не сажают Медведчука, поскольку он и так "подсадная утка", куда же его дальше сажать?

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Посадили Медведчука "высиживать яйца" не только мы, но и Кремль, но с разными целями и разными способами. Наша цель понятна, кремлёвская тоже ясна. Кремлю сейчас позарез нужен свой человек в Верховной Раде, который возьмёт и категорично откажется от имени Украины требовать с РФ выплаты компенсаций за агрессию и оккупацию. На такой широкий жест не способны ни Бойко, ни Вилкул, ни Мураев, а ушлый Рабинович на это точно не пойдёт. Как говорится, дружба дружбой, а денежки в рознь, и никто от них из перечисленных персонажей отказываться не собирается. Даже Янукович и Азаров умели и любили поторговаться с москалями, и покричать о кабальном договоре Тимошенко. А вот Медведчук способен взять и отказаться на веки вечные. Поэтому кремлёвский олигархат и решил пропихнуть его в Верховную Раду через "Оппоплатформу", так как уже доверия к Новинскому и "Оппоблоку" нет. Новинский так прирос собственностью к Украине, что по мнению Кремля, совсем хохлом стал. Ещё не "бандеровец", но уже "мазепинец".

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Единственный человек с паспортом Украины, которому ещё полностью доверяют в Кремле – это Медведчук. Поэтому, чтобы не пролететь со справкой об отказе от выплат сатисфакций, компенсаций, контрибуций и просто исков, в Кремле сделали ставку на проверенного Медведчука. Если ещё и кум кинет, то кому же верить? А такая справка Кремлю очень нужна, так как не только "Нафтогаз" в Стокгольмском арбитраже или "Приватбанк" выигрывают в европейских судах иски к РФ и платить ей по ним придётся, иначе ни санкции не снимут, ни бизнеса как обычно не будет.

Это настолько печалит Кремль, что его Госдуму в марте осенила идея предъявить к Украине иск о понесенном ущербе за "аннексию" Крыма и якобы незаконное владение им 25 лет. Госдума объявила в РФ тендер: кто больше насчитает такой "долг" Украине и готова заплатить за эту работу 10 млн. рублей. Заявки на этот расчет в Госдуме принимали до 27 июня и 11 июля её тендерная комиссия должна объявить победителя. Так что, не у одного Соловьёва в России крыша идет, и поэтому Москве срочно нужен Медведчук в Верховной Раде, который согласится на взаимный обмен "долгами".

Об этом телеканал "Россия 24" и хочет с ним поговорить на телемосте. Украинцев надо побыстрее приучить к мысли, что они должны уйму денег московитам, но те добрые, и по-братски готовы всё простить в обмен на Крым. Поэтому тему телемоста из Москвы ещё будут юзать долго, и если с NewsOne пока не сложилось, то есть ещё Интер, телеканал 112, свежекупленный Медведчуком за российские деньги Zik и другие. Коломойский тоже стал активно намекать в своих интервью, что ему хочется поговорить и поторговаться, так что, глядишь, и "1 + 1" скоро подтянется к теме телемоста. Одно дело, когда моста хочет только один NewsOne, и совсем другое, когда его хотят штук пять "украинских" каналов Медведчука и азартник Коломойский.

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