Главная Новости
9 сентября • обновлено в 12:56
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

Международная коалиция поймала Кремль на "крючок"

16.6т

Многолетняя борьба за освобождение украинцев из плена у путинской банды, наконец, дала пусть скромный, но результат. Международная коалиция таки поймала Кремль на "крючок" с "жирной наживкой", и возникли две интересные ситуации.

"Жирным опарышом", на который клюнул Кремль, стал Владимир Цемах, проходящий как свидетель по делу о рейсе МН17. Можно без преувеличений утверждать, если бы СБУ и украинские партизаны не вывезли бы Цемаха с оккупированной территории, то обмен пленными мог бы вообще не состоятся, или состоятся где-то под Рождество и Новый год. Москва могла и дальше "строить глазки" в ООН, в "нормандском формате" и на других площадках, и "тянуть резину", но помещение Цемаха в киевский следственный изолятор СБУ кардинально меняло всю картину мира и сильно портило нервы кремлёвской банде. Особенно с учётом того, что дата начала заседаний международного суда по сбитому в 2014 г. россиянами малазийскому Боингу известна – 9 марта 2020 г.

В такой ситуации некто предложил Кремлю идею выменять Цемаха и снять уйму проблем вместе с головной болью, созданной его показаниями и пребыванием в Киеве. Кремлёвским идея понравилась, но были сомнения, что в Киеве согласятся. Вместе с тем был и шанс, что в Киеве пойдут на всё, только чтобы спасти своих "рядовых Райанов". Основание так считать давал факт обмена Порошенко в декабре 2017 г. 306 ихних на 74 наших в рамках обмена "всех на всех". Из ихних тогда 43 человека предпочли остаться в Украине, а не ехать под власть Кремля. Но в целом в Кремле тогда осталась довольны тем, что "кинула" нас при обмене и затем "заморозили" его вообще.

Новости
В Кремле задергались, и не зря

Теперь в Киеве на Банковой сначала поколебались, но затем проконсультировались и согласились включить Цемаха в список на обмен. В Кремле торжествовали, но уже в день обмена поняли, что лоханулись с Цемахом. Его выдачи сразу потребовали Нидерланды и тут даже до ведомства Лаврова дошло, что из-за Цемаха они влипли в затяжной конфликт с Нидерландами, а также Австралией, Бельгией, Великобританией и Малайзией, которые тоже будут требовать его выдачи следствию и суду. Москве отказывать Нидерландам от выдачи Цемаха крайне неудобно, – это не "киевскую хунту" на фиг посылать, когда она требует соблюдать перемирие. Нидерланды, разумеется, войну России из-за Цемаха не объявят, но отношения из-за него с этим важным для неё торговым партнером станут натянутыми и надолго. На любое обращение РФ к Нидерландам ей из Амстердама теперь будут задавать один и тот же вопрос: когда мы увидим у себя господина Цемаха для дачи показаний?

Новости
Москва вместо праздника получила болт

Этот вопрос журналисты уже в день обмена 7 сентября задали Марии Захаровой и Маша-Провокация, которая никогда себя не сдерживает в выражениях, очень скромно переадресовала всех с ним к Татьяне Москальковой, российской омбудсвуменше. Та перевела стрелки на Генпрокуратуру, но туда журналистов не пустили, так как она в РФ объект режимный с ограниченным посещением.

Теперь этот вопрос Москве будут задавать постоянно, и не только Нидерланды, а в ответ Кремль будет жаловаться на русофобию. Вариант выдать Цемаха как выжатый лимон Москве оказался гораздо более продуктивным, чем передать его Нидерландам. Не могу ничего сказать о Малайзии и Австралии, но СМИ Нидерландов, Великобритании и Бельгии отныне будут в своих заголовках частенько интересоваться, когда Цемах явится в Гааге и здоров ли он. В Кремле теперь будут напрягаться и нервничать не от того, что у них нет Цемаха, а от того, что он у них есть.

Новости
Путин хочет лечь под "крышу" Макрона

Вторую интересную ситуацию с этим обменом Путин и его кум Медведчук создали сами своей неуёмной активностью. Накануне обмена Медведчук слетал во Владивосток к Путину, чтобы попиариться и особый акцент в обмене сделал на Клыхе и Карпюке. Схема была простейшей: Путин не хочет менять этих "заядлых националистов и "бандеровцев", но я его уговорил, и их в список внесли. Резюме – "Слава Медведчуку и доброй Москве, которая может прощать тех своих врагов, которые ей враги больше, даже чем США".

Новости
"Вежливая" война России с Турцией может стать "невежливой"

Но подвёл её примитивизм. "Бандеровцы" не оценили заслугу Медведчука, а Офис Зеленского в день обмена официально заявили, что тот к нему никакого отношения не имеет. Не буду анализировать версию о том, что Клых и Карпюк – это давние агенты ФСБ и их захват ею в 2014 г. лишь часть операции по их внедрению на перспективу в политкум Украины. Гораздо интересней два аспекта, связанные с ними, обменом "всех на всех" и с самим Медведчуком.

В соцсетях Украины уже давно курсирует идея об обмене одного Медведчука на всех наших в российском плену. Действительно, Медведчук сейчас намного более "жирный опарыш", чем Цемах. До досрочных парламентских выборов реальный "вес" Медведчука был ниже, чем, например, у Вышинского, главреда "РИА Новости – Украина". Для ФСБ он был кадр старый и ценный, но не настолько ценный, чтобы всё бросить и выменять его. Расчёт на то, что он кум Путина и тот за кума готов на всё, – абсолютно беспочвенный, поскольку сам Путин – это миф и совокупный медийный образ, а не реальный персонаж. Поэтому рассчитывать, что этот образ кинется выменивать своего медийного кума у злой и "кровавой хунты" было неперспективно. Но после парламентских выборов Медведчук солидно прибавил в "весе" и действительно стал лоснящимся политическим "опарышом".

Новости
Обезвоживание Крыма как симптом краха путинской России

Теперь он представляет для Кремля несомненную ценность как объект, обитающий в политикуме Украины и в её Верховной Раде. С другой стороны, у Кремля остались более 250 человек наших, которых надо вызволять. Но Москва отпускать их не хочет и вполне реальный способ её простимулировать к обмену "всех на всех" – предложить ей нового "жирного опарыша", до кондиции которого, наконец, дорос Медведчук. Можно сказать, в Украине открывается сезон по заготовке "опарышей" для последующего их обмена.

Самое забавное, в Кремле тоже будут рады, если Медведчук и другие потенциальные "опарыши" на обмен попадут под следствие и суд. Кремлю надо подпитывать миф о "кровавой киевской хунте". Но прошлая "хунта" никого не съела, даже Петю Симоненко с его тысячами коммунистов в застенках, а правительство Зеленского даже у кремлёвских пропагандистов не поворачивается язык назвать "хунтой". Так что, в Кремле одобрят не только разговоры об аресте Медведчука, но и сам арест. Если ни того, ни другого долго не будет, то Москва сама начнёт распространять слухи о грядущем аресте Медведчука и всей ОПЗЖ.

Москве нужны "невинные жертвы хунты" и Медведчук с Рабиновичем могут начинать готовиться на эту роль. Когда Медведчука "загребут" и затем предложат к обмену, то Москве будет сложно от него отказаться, поскольку она уже распиарила Медведчука и ОПЗЖ как "луч света в украинской тьме".

Новости
ФСБ готовится к выносу Путина из Кремля

Собственно, Кремль не оставляет правительству Зеленского никакого другого шанс для продолжения обмена, кроме как арестовать Медведчука. Вопрос лишь в том, найдётся ли у Зеленского и окружающей его богемы политическая воля на такой шаг, или опять будет пахнущая продажностью и коррупцией песня о том, что спорт и искусство вне политики. Ленин и Лени Рифеншталь никогда бы не согласились с таким утверждением и были бы правы.

По своему недомыслию Кремль и Медведчук уже дважды "накатили мяч" Зеленскому для такого шага.

Во-первых, судилищем над Клыхом и Карпюком за их якобы участие в национально-освободительной борьбе чеченского народа с российским империализмом. В развитие этой темы Медведчука легко можно привлечь как пособника российского империализма по делу Василия Стуса. Если в РФ сажают борцов за национальное освобождение, то вполне логично, если в Украине начнут сажать российских империалистов. После 1991 г. Медведчуку, так сказать, "амнистия вышла", по этому его греху, но он сам стал ворошить прошлое.

Второй "накат" – стремление Медведчука прислониться к обмену пленными. Можно сказать, – доприслонялся, – пора уже реально в нём поучаствовать в качестве "жирной" наживки и стимула для Кремля. Чем раньше, тем лучше для него самого, пока его друзьям по "конторе" не пришла в голову идея сделать из него второго Бузину. Ситуацию, когда в Кремле решат, что мёртвый Медведчук может оказаться более полезным персонажем в информационной войне против Украины, чем Медведчук живой, полностью исключить нельзя. Незаменимых людей, как известно, для Кремля не существует.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей Климовский Сергей Климовский
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Поделиться в Facebook
26
Комментарии
16
37
Смешно
115
Интересно
4
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый господин
Белый господин
Автор, поступала ли ракета с серийный номером двигателя — 8869032 на Украину? Где она сейчас находится?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Мироненко Олег
Мироненко Олег
медведчук-Жирный Апарыш. Здорово сказано!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Chekhov Anatoly
Chekhov Anatoly
Вопрос простой: а почему не выдали Цемаха Нидерландам? Во и встретились бы в суде преступник и жертвы. А так, проституирование холопа Зеленского перед Россией, своей кормилицей и будущим пристанищем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Chekhov Anatoly, а Цемах преступник?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel