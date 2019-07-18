Дарка Чепак, пресс-секретарь Леонида Кучмы, ныне возглавляющего делегацию на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ и РФ) в Минске, опубликовала вечером 17 июля на своей странице в Фейсбук текст достигнутого в этот день соглашения.

Третий пункт его, приведенный ниже, не может не вызвать возмущения, так как Украина:

- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма Українська правда

Напомню, Москва в 2015 г. и несколько раз позже пыталась продавить в Минске пункт, разрешающий группам ОБСЕ проводить мониторинг не только в Донецкой и Луганской областях, но и по всей Украине.

Порошенко и назначенная им группа переговорщиков категорически его отвергали, поскольку не секрет, что в состав групп ОБСЕ входили и агенты Кремля. Принятие такого условия на практике означает разрешение противнику вести на законных основаниях разведку по всей территории Украины под видом групп ОБСЕ либо используя подкуп их членов. Несмотря на крайне сложную ситуацию 2015 г., это предложение никогда не было принято украинской делегацией, и натолкнувшись на ее сопротивление Москва отступила.

На практике принятие этого условия означает, что группы миссии ПАСЕ, например, могут "мониторить" Яворовский полигон в Львовской области, находящий в тысяче км от линии фронта, что выглядит, мягко говоря, нелогично. Единственное объяснение этому – желание Москвы вести легально военную разведку в Украине и получить доступ на её армейские объекты. Теперь, когда делегация РФ вернулась в ПАСЕ, а Кучма позорно согласился принять этот пункт, военная разведка РФ получила почти полную свободу рук для работы в Украине. В ближайшее время можно ожидать появления таких миссий ОБСЕ возле армейских складов, интересующих Москву, и вполне законного запуска над ними беспилотников.

Так как Кучму в Минск вернул Зеленский, то логичны два варианта: референдум по поводу договора, подписанного 17 июля Кучмой, либо досрочные президентские выборы. Разумеется, если Зеленский лично не отыграет ситуацию обратно, сказав, например, что Кучма пошутил.

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