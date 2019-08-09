Международный план "Моряки в обмен на возращение РФ в ПАСЕ" пока движется по пессимистическому, а не оптимистическому сценарию.

Оптимисты могут возразить, что после 26 июня, когда ПАСЕ приняло свой новый регламент, позволивший РФ вернуться, прошло ещё слишком мало времени, – чуть больше 40 дней, – и рано делать выводы. Но дело в том, что этот план был рассчитан именно на краткий срок: Москва должна была выполнить решение Международного трибунала ООН к 25 июня и вернуть захваченных ею украинских моряков и корабли.

Пленные украинские моряки

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Приемлемый "люфт" после решения ПАСЕ от 26 июня для выполнения РФ своей части договорённостей был около двух недель и ей не забивали жёстко мотивировку. Путин мог издать указ об амнистии (помиловании) моряков в связи с избранием Зеленского и уходом ненавистного ему Порошенко. Этим он сохранил бы лицо Кремлю и выполнил бы свою часть соглашение. Но не произошло, вопреки тому, что Зеленский старательно создавал ему все предпосылки для такого шага. Такую формулировку освобождения критиковали бы, но несмотря на это, нельзя было бы сказать, что Москва договор не выполнила.

Теперь ситуация выглядит так: Россия получила "товар" – вернулась в ПАСЕ, но не заплатила за него в оговоренные сроки, и начинает делает вид, что и вовсе платить не обязана. Именно это и предсказывали пессимисты, в отличие от оптимистов, уверявших, что РФ заплатит по договору. Чем больше проходит дней, тем очевидней, что они были правы. Мечты оптимистов о скором возвращении моряков и кораблей в Украину, а затем и о настоящем, а не жульническом со стороны России, как прошлый раз, обмене "всех на всех", рассыпаются на глазах.

Красивая, но крайне неудачная фраза Зеленского о "браслетах" на пресс-конференции с Эрдоганом этому подтверждением. Эрдогану хватило такта не попросить у Зеленского показать наручники, которые тот якобы носит, ожидая освобождения моряков. Он даже талантливо спас Зеленского от конфуза своими рассуждениями о зле в мире и наручниках, если бы кто-нибудь из присутствовавших в зале журналистов попросил бы того показать эти наручники на руке. Теперь у Зеленского два варианта: или ходить в наручниках, или больше молчать, чем говорить. Во время выборов второе ему очень помогло.

В тот же день, когда Зеленский неудачно сказал о наручниках на своей руке, Дмитрий Разумков де-факто признал: соглашение "моряки в обмен на ПАСЕ" идёт по сценарию пессимистов, а не оптимистов, и дежурно обвинил в этом Павла Климкина с Верховной Радой, которая не позволяет того уволить. Двумя днями ранее украинский журналист Роман Сущенко, с сентября 2016 г. сидящий в российских тюрьмах, написал заявление о согласии отбывать 12-летний срок заключения не в РФ, а в Украине. Этого от него давно добивался Кремль. Сущенко тоже понял, что оптимистический сценарий не складывается и пошёл на сделку с Кремлём.

Вероятность её выполнения Кремлём гораздо выше, чем были надежды по соглашению "моряки в обмен на ПАСЕ". Выше, так как в Кремле планируют обменять его на Кирилла Вышинского, экс-редактора "РИА Новости – Украина" и очень ценного для ФСБ агента, который после ареста официально попросил гражданство у РФ. Но это тоже не скоро, так как Подольский районный суд ещё не вынес приговор Вышинскому, и в Кремле работают над двумя схемами обмена.

Первая, Вышинского осудят, он подобно Сущенко, подаст заявление на отсидку в РФ, и обе стороны обменяются заключёнными, которые сами выбрали, где им приятней сидеть в тюрьме. Но в ней есть правовая проблема – Вышинский гражданин Украины. Если обмен по такой схеме состоится, то появится прецедент: любой гражданин Украины, который в ней будет приговорён судом к заключению, может, ссылаясь на "прецедент Вышинского" и требовать отправить его сидеть в РФ и теоретически в любую другую страну. Главное – ещё из СИЗО попросить у РФ гражданство. Если оно есть ещё до начала суда, то будет ещё легче апеллировать к "прецеденту Вышинского", тем более, что такая международная практика есть.

Для Кремля такая схема приемлема, но не идеальна. Более идеален обмен Сущенко на Вышинского без вынесения тому приговора в Украине. В этом случае Кремль получит много информационных и пропагандистских бонусов, из которых попытается выжать всё.

Так как ситуация с освобождением моряков пошла по пессимистическому сценарию, а Зеленскому надо к ста дням своего президентства продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи в этой сфере, то его Офис вполне вероятно "клюнет" на вторую схему Кремля к огромному удовольствию того. Всем критикам у Зеленского ответят: хорошо, что хоть кого-то и как-то обменяли, а если что не так, то это вина Климкина и "попередников". По этой причине у Сущенко гораздо больше шансов оказаться в сентябре в Украине, чем у моряков и других военнопленных.

Вероятность исполнения РФ соглашения "моряки в обмен на ПАСЕ" изначально была 50 на 50. Оптимисты лишь считали, что немного выше 50%, а пессимисты, что ниже 50% и намного, но склонны были рискнуть по принципу "последнего шанса". Оптимистам придавало уверенности и неожиданное избрание Зеленского президентом, который кланялся в сторону Москвы как умел и насколько это позволяло приличие. В случае, если бы президентом остался "твёрдый орешек" Порошенко, то вероятность оптимистического сценария была объективно тоже не выше 50%.

Вероятность провала была одинаковой по той простой причине, что кремлёвская банда одинаково постаралась бы "кинуть" как "злого полисмена" Порошенко, так и "доброго полисмена" Зеленского. Кто из них смог бы добиться большего от этой банды гадать не имеет смысла, поскольку имеем "доброго" Зеленского, на которого в Кремле смотрят как на полного лоха-полисмена.

Вина в этом отнюдь не Климкина, как пытается уверить Разумков, а самой Зе-команды. Их вина, и прежде всего, лично Разумкова, как одного из наиболее толковых её членов, в том, что они никогда всерьёз не работали, а потому и роль "доброго полисмена" играют в стиле КВН – коряво и с аматорским примитивизмом. Даже несколько переигрывают. В Кривом Роге, где публика любит тебя только за то, что ты местный, такая игра может проходить на "ура", но только не в случае с "кавэнщиками" из Кремля. Те быстро поняли, что Зе-команда – это комсомольцы времён Перестройки, у которых есть запал, но пороха нет. Как работать с такой публикой в Кремле знают доподлинно, поскольку сами родом из комсомола, успели в нём поседеть и съесть многих товарищей по ячейке.

Поэтому Кремль сейчас ведёт игру по пессимистическому для нас сценарию. При этом стремится диктовать Зе-команде ещё и свои условия как бандит, который нащупал слабое место у "доброго полисмена". Зе-команда, в силу своего мажористого воспитания, делает многоступенчатые ошибки. Самой главной из них была попытка сразу уволить Климкина с поста главы МИД. Этого нельзя было делать до августа принципиально, пока не станет окончательно ясно: будет РФ платить за возвращение в ПАСЕ или нет. Но в Зе-команде все "продвинутые" и уже в мае кинулись увольнять Климкина, чем сами себя "спалили" в игре с Кремлём и угробили оптимистический сценарий, и без них не очень вероятный.

В Кремле могут радоваться: столь сложную "шахматную партию" и со столь слабым противником, ему еще не приходилось разыгрывать в XXI веке. Противник твёрдо уверен, что он играет не в шахматы, а в шашки и в "поддавки". Вдобавок ещё мнит себя мастером игры. Но в этой игре, кроме Зе-команды, выступающей за Украину, участвую и другие команды. В том числе те, кто изначально не верил в успех оптимистического сценария с обменом моряков на ПАСЕ и всех на всех.

Эти суровые пессимисты сразу говорили, что РФ надо жёстко наказать, и даже успех оптимистического сценария, если такой, вопреки ожиданиям, произойдёт, не отменяет избиения российской банды. Таких игроков, а далеко не все они сейчас на свету, ничуть не смущают текущие неудачи команды Зеленского, и те, которые с ней ещё произойдут. Отчасти они их даже радуют, так как дают больше оснований для жёсткого избиения российской мафии вплоть до её полной ликвидации.

Уже можно уверенно утверждать, если до 2 сентября Кремль не вернёт моряков и корабли в Украину, то его начнут бить не менее жёстко, чем он сам избивает в Москве демонстрантов и людей, случайно оказавшихся на месте событий. Москвичи и гости столицы их родины, попавшие под раздачи гвардии Золотова, могут начинать радоваться, – возможность поквитаться с обидчиками у них вскоре появится, поскольку обидчикам будет не до них. Они начнут "отрабатывать карму" за свои преступления вне РФ и им будет не до "большой" Москвы, и тем более не до окраин. Если Кремль до 2 сентября вернёт моряков и корабли в Украину, то его всё равно тоже будут бить, но позже и не так резко. Это наказание уже нельзя отменить, – точка невозврата за шесть лет пройдена окончательно и бесповоротно, а как говорят на России: лес рубят, – щепки летят.

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