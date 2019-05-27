Зеленскому хочется крикнуть "Браво!" после его визита на конференцию айтишинков и выдать престижную Шнобелевскую премию за имитацию научных открытий. "Чайник" разводит профи информационных технологий, как слепых котят. Впрочем, не только их.

Владимир Зеленский

Зеленский и его команда действительно супер, – бодро продают воздух направо и налево. Остап Бендер, торговавший провалом, нервно курит на утёсе.

Начнём с главного товара "Слуг народа" – проекта "Страна в смартфоне". Это как с провалом Бендера – надо уметь продать то, что уже существует и тебе не принадлежит. Причём, не в розницу, как Бендер провал, а оптом. Судя по восторгам айтишников – получается.

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Проект "Страна в смартфоне" давно реализован сотнями тысяч людей и ежедневно ими поддерживается, но только Зеленский догадался продавать его как собственное будущее ноу-хау. Вся Украина давно загружена в смартфон, с поправкой на то, что в смартфон она уместиться не может по причине низкой ёмкости его памяти как карманного компьютера. Как сказал в "нулевые" знакомый программист, не надо пытаться загрузить на свой комп всё из Интернета, а затем выгрузить всё обратно со своими комментариями.

Вся страна Украина в своих разных ипостасях и аспектах уже давно есть в Интернете. Например, Википедия содержит огромное количество статей о прошлом, настоящем и будущем Украины. Причём не только на украинском языке. Статья о Степане Бандере в ней есть на 50 языках. Многие статьи постоянно обновляются. Статью о Бандере на арабском языке московиты за три года переписывали минимум три раза. Они полагают, что информация о Бандере очень актуальна для арабов.

Государство Украина тоже давно есть в Интернете в форме сайтов Верховной Рады, Президента, Кабмина, Генпрокуратуры и даже СБУ. Можно открыть систему "Прозоро" и посмотреть, что можно продать государству. Можно открыть имущественные реестры и узнать, что вашу квартиру уже кто-то купил без вашего согласия. Можно заказать виски в "Розетке" с доставкой на дом. Можно написать на сайте городского головы, что он редкая сволочь, если комменты там не заблокированы. Тогда надо писать об этом голове в личку.

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На сайте Президента можно подписать петицию за отставку Зеленского или разместить там петицию, что тот, кто написал эту петицию шутник или сам дурак, и потребовать её удаления. Можно вникать во все дела государства, если есть время, желание и компьютер.

Правительственные учреждения Украины давно доступны через смартфон и другие типы компьютеров. Не в курсе только "чайник" Зеленский. Или знает, но прикидывается "чайником". Айтишники тоже об этом знают, но подобно ему тоже пытаются продать свою значимость, ратуя за проект "Страна в смартфоне". Со стороны даже сложно понять, кто кому продаёт этот "провал" – они Зеленскому или он им. Если судить по названию собрания айтишников – "Гарант Инноваций: создаём будущее вместе", которое посетил 23 мая Зеленский, то продажа провала идёт обоюдостороння.

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Похоже, Зеленский пошёл путём Ющенко, который мнил себя Гарантом пчеловодов и антикварщиков. Ющенко это надо было для того, чтобы быть ближе к людям и появляться на публике не только по официальным и деловым поводам. Ему делали имидж президента с человеческим лицом, которому ничто не чуждо, а не советского бога, спускающегося на землю по праздникам. Под Зеленского тоже хотят создать такой клуб для его хождений в народ.

У Ющенко с пчеловодами не особо сложилось, так как они всё больше по пасекам сидят и собираются вместе редко. С ними не часто потусуешься. С антикварщиками было лучше – они собирались со всей Украины в Киеве каждую субботу, а раз в месяц у них был большой сбор. Приходи, тусуйся, и все тебе будут рады, особенно, если ты каждую субботу скупаешь скрыни и прялки, которые залежались, и ещё охотно соглашаешься на селфи с собой. Зеленский, видимо, будет по субботам тусоваться с айтишниками, но большой вопрос: что они будут ему продавать?

Некоторые горе-политологи, профессора и группы совсем поверхностных журналистов любят вещать об эре информационных технологий и эпохе информационной экономики как светлом будущем Украины. Даже успешно продают эту новость политикам и другим "чайникам". Вот только информационной экономике уже несколько десятков тысяч лет, просто до сих пор на неё не обращали столь пристального внимания.

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Наглядный пример её в первобытных обществах на одном из островов Тихого океана описывал в XIX в. украинский этнограф Максим Ковалевский, друживший с Энгельсом. Всё население острова состояло из трёх основных групп – рыбаков, тех, кто делали им лодки, и айтишников, которые продавали тем и другим заклинания, чтобы рыба лучше ловилась, а лодки не текли. Эти айтишники владели технологий получения информации от предков, духов и богов. Продавали её дозированно, оставляя часть заклинания для следующей продажи. Некоторые предприимчивые рыбаки и лодочники сами занимались перепродажей кусочков заклинаний. В результате, к огорчению этнографов, на острове ни у кого не было полного собрания всех заклинаний целиком. Подобно им некие айтишники продали Зеленскому идею "Страна в смартфоне", а теперь он продаёт это заклинание им назад, а заодно всем, кто под руку попадётся.

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Информационная экономика не менее бурно процветала в средневековой Европе и в Азии, где сформировался целый класс айтишников из церковных служителей. Христиане так ею увлеклись, что у них появились монастыри – закрытые сообщества по разработке новых информационных технологий для создания программ по общению с Богом. Однако, баптисты и другие протестанты потом монастыри осудили и закрыли за неэффективное использование бюджетных средств и как лже-айтишников.

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В связи с этим уместен вопрос: какие айтишники подставили президента и втюхали ему фото африканки с мобильным телефоном, пасущей коз? Зеленский показал его собранию айтишников с назидательным поучением, что подобно тому, как Африка перешла к мобильной связи, минуя стационарные телефоны, так и Украина рванёт в голубую даль айти-технологий, минуя промежуточные стадии, типа стационарный телефон. Собрание айтишинков просто обалдело от такой заманчивой перспективы. Проблема лишь в том, что пастухи Африки, как и оленеводы Приполярья, не могут таскать за собой километры провода от телефона, и поэтому он для них вещь бесполезная. Им сразу подходила только беспроводная связь – типа рация, хоть на транзисторах, хоть на лампах. Так было до 1973 г., когда доктор Мартин Купер из Нью-Йорка придумал мобильный телефон, а компания "Моторола" с конкурентами за 30 лет сделали его доступным даже пастухам в Африке, у которых денег нет по определению.

Собрание айтишников приняло фото африканки, мобилки и козы с заклинанием о светлом айти-будущем Украины на "ура", что вызывает вопрос: кто больший "чайник" они или Зеленский?

Новый глава АП Андрей Богдан вообще ставит в тупик утверждением, что открытые списки от партий на выборы – это непреодолимая техническая проблема, которую за два месяца никак не решить. "Страна в смартфоне" – это не проблема, а вот напечатать или написать авторучкой список из двухсот фамилий и принести его в Ценризбирком – это непреодолимая проблема. Неужели в партии "Слуга народа" никто писать не умеет, или они держат всю страну совсем за "чайников"?

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