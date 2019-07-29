Россия перепродает украинские товары в "Л/ДНР" – Менендес

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV ведущий "1+1" Сергей Иванов и соучредитель гуманитарной организации "Ответственные граждане" и председатель аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес о стратегиях возвращения Донбасса, блокаде, амнистии и Минских соглашениях.

- ПОПОВА: Смотрите, вы оба вынужденные переселенцы, вы, Сергей, из Луганска, а вы, Энрике, – из Донецка. На ваш взгляд, почему так случилось, что именно ваш регион оказался в той ситуации, в которой он оказался?

- ИВАНОВ: Существует куча исторических, экономических, идеологических факторов, которые способствовали тому, что он оказался в оккупации. Как по мне, то очень давно готовилась для этого почва, а потом, когда уже все началось, то фактически это была такая абсолютно "дружеская" и подготовленная ​​атмосфера, для того чтобы заходили все эти российские месседжи и т.д.

Государство не обращало внимания на Донбасс, за редкими исключениями. Не была разработана информационная политика, которая, очевидно, должна была бы отличаться от общей украинской, учитывая и пограничный статус, и демографический состав этого региона. И очень глубокие ментальные корни и традиции, которые нужно было учитывать.

То есть этот паттерн, который пытались наложить, он не сработал на Донбассе, абсолютно не сработал.

- ПОПОВА: Энрике, а вы что думаете?

- МЕНЕНДЕС: Я согласен с тем, что очень много факторов, которые привели к этой ситуации. Это, конечно, и внутренние факторы, и внешние факторы.

"Благодарить" надо целый комплекс исторических факторов, и то, что Донбасс имеет большую протяженную границу с Российской Федерацией, что, конечно, помогло нашему северному соседу вмешаться во внутренние дела и раскачать ситуацию, которая и без того была острой. Без этого конфликт, который имел политические и идеологические корни в 2014 году, конечно, не превратился бы в полномасштабную войну. Благодаря вмешательству России он превратился во фронтальную войну, которая сделала нас, в той или иной степени, вынужденными переселенцами.

- ПОПОВА: Скажите, а последние мирные инициативы президента и разведение войск в Станице Луганской – как вы к этому относитесь?

- ИВАНОВ: Я отношусь к этому абсолютно спокойно, поскольку постоянно общаюсь с жителями Станицы. Там ничего не изменилось и, несмотря на различные панические настроения в соцсетях, в самой Станице все по состоянию на сейчас – как было, так и осталось. Абсолютно. Отошли войска – да, но я общался с военными, и они говорят, что чисто из каких-то там военно-фортификационных соображений, это неправильно. Опять же, я не военный эксперт, мне сложно сказать.

Единственное, что я могу, оперируя фактами, утверждать – это то, что мне говорят местные люди, которым я доверяю. Что сейчас, на сегодня, там фактически все как было, так и осталось. Но мы говорим об одном участке, а если взять участок Первомайск-Попасная, где не утихает абсолютно канонада... Если мы говорим, о Донецком направлении, где недавно под Водяным погибла женщина, врач военный. То есть я не стал бы воспринимать... Знаете, прекращение огня, режим тишины и разведение войск по всей линии соприкосновения – это одно, а когда на Станице Луганской что-то пытаются сделать, и уже сегодня, простите, Пасечник, луганский главарь боевиков, сказал, что, если Украина попытается строить мост для людей, чтобы люди не ползали, как скот, то они воспримут это как акт агрессии.

- ПОПОВА: Серьезно?

- ИВАНОВ: Да, я слышал это только что, когда ехал на эфир, прочитал. Я думаю, что, в принципе, большинство людей понимает, что Пасечник не способен сам принимать такие решения, и, не согласовывая со своими российскими кураторами, отправлять такие месседжи украинскому руководству.

- ПОПОВА: А как они объясняют, что это акт агрессии?

- ИВАНОВ: Никак не объясняют. Они говорят, что, если Украина будет строить мост, мы будем воспринимать это как акт агрессии. И тогда, соответственно, Станица может оказаться в той зоне, где снова начнут стрелять. Я очень не хочу этого. Поскольку там только что, в принципе, уже все успокоилось более-менее. И есть еще такой фактор, я не могу о нем не сказать, мне очень жаль об этом говорить, но такое спокойствие – оно почему-то сохраняется на тех участках, где процветает незаконное перемещение грузов, например. То есть, как мне сказал местный, мой товарищ Георгий...

- ПОПОВА: Извини, а как можно в Станице перемещать грузы, если там даже пешеходный мост разрушен?

- ИВАНОВ: А кто вам сказал, что в саму Станицу? И как незаконно перемещать? Незаконное перемещение, оно, собственно, и происходит вне контроля, по определению. Ну, это не контрабанда в классическом смысле, поскольку там должна существовать государственная граница. Здесь у нас о государственной границе речь не идет. Это называется "вне таможенного контроля". Соответственно, вне пограничного контроля, вне контроля наших силовиков и т.д. Это участки Счастье, это участки Станица, и, как говорит Георгий Сущенко, блогер из Станицы Луганской, был гостем недавно на нашей программе, он сказал, что деньги любят тишину.

- ПОПОВА: А вы что думаете об этом случае в Станице?

- МЕНЕНДЕС: В Станице Луганской разведение сил было согласовано уже давно. Это продолжение той идеи, которая была согласована при помощи ОБСЕ – о том, что нужно создать три пилотные зоны безопасности, демилитаризованные, в которых войска противоборствующих сторон не будут находиться в прямой видимости. То есть три небольших участка размером 2х2 км.

Станица Луганская уже давно считается довольно спокойным направлением, потому что там уже нет активных боевых действий, таких сильных, как в других точках, таких как Авдеевская "промка", Марьинка. Там таких боевых действий нет уже давно, поэтому там было очевидно, что нужно это сделать. Если вернуться к вашему изначальному вопросу, о том, как инициативы Зеленского мирные, то пока мы, скорее, новому президенту выдаём аванс.

Владимир Александрович пришёл на больших ожиданиях о том, что государственная политика по урегулированию конфликта на Донбассе будет каким-то образом изменена. Но на данный момент мы не можем сказать, а каков план Зеленского... Сейчас он продолжает двигаться в том фарватере, который ему достался в наследство от прошлой власти, то, что было уже наработано международными организациями.

Вот разведение сил – это то, что было уже наработано. Какие будут его дальнейшие инициативы, дальнейшие шаги – пока непонятно. Потому что чего не хватает ключевого во всем этом – это признаков системности, то есть признаков какого-то плана – мы после А делаем Б, после Б делаем В и так далее.

- ПОПОВА: Смотрите, там же была еще, кажется, инициатива, которую озвучил Кучма. О прекращении блокады. А что, кстати, вы думаете о блокаде?

- МЕНЕНДЕС: Это гигантский вопрос по прекращению блокады.

Я остаюсь при своем мнении, которое я озвучил еще в 2015-м, одна из самых больших государственных ошибок – введение блокады.

Потому что это не решило сразу два вопроса, ради которых она вводилась, а скорее их усугубило. То есть, с одной стороны, мы потеряли рычаги влияния на возврат неподконтрольных территорий, потому что торговля – это отличный инструмент влияния. И с другой стороны, мы не добились ослабления неподконтрольных территорий и ослабления России, что теоретически могло бы нам помочь.

Заявление Кучмы я оцениваю позитивно. Более того, все наши западные партнеры, с кем из посольств западных стран не пообщайся, они все говорили, что блокада – это ошибочное решение, нужно ее отменять. Но опять же, это разговор, это только начало разговора. К каким конкретным действиям это приведёт, пока совершенно неизвестно. И приведет ли вообще...

- ПОПОВА: Окей, а ты что думаешь?

- ИВАНОВ: Смотрите, здесь очень странная позиция, поскольку, как сказал мой ви-за-ви, нормативно была установлена ​​блокада только в 2017 году. Соответственно, с 2014 года 2017 года торговля была. Торговля, поставки продукции – все это документально зафиксировано.

- ПОПОВА: Эшелоны с углем оттуда...

- ИВАНОВ: Эшелоны с углем и не только. И поставки продуктов также. То есть до 2017 года вроде бы ничего не мешало, но у меня вопрос. Вот говорит Энрике, что это ключевой рычаг для установления мира – торговля. Извините, у нас с 2014 по 2017 случилось Дебальцево, случился Иловайск и много других военных трагедий. Волноваха, где погибли гражданские люди.

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- ПОПОВА: Мариуполь.

- ИВАНОВ: Мариуполь, МН17... То есть у нас очень много трагедий, которым не мешала торговля. Я не хочу говорить сейчас господину Энрике, что он где-то ошибается, или что идет какое-то искажение информации. Нет, но чисто с точки зрения формальной логики, нужно признать очевидное.

Будет торговля, не будет торговли – это ни на что не влияет. Единственное, что влияет на положение вещей – это высокие международные договоренности и позиция того сумасшедшего, который сидит в Кремле. Вот и все.

Мы заложники. Ну, конечно, я не исключаю, что, возможно, это было бы нам немного в плюс, люди, которые живут сейчас на временно оккупированных территориях, были бы немного снисходительнее к нам, если бы мы не устанавливали блокаду. Но я не думаю, что это фактор и главный камень преткновения между оккупированной и неоккупированной частью. Да, люди очень разные, но не стоит все переводить в колбасу. Эта пропасть имеет совершенно другую окраску.

- МЕНЕНДЕС: Я бы с этим все-таки поспорил, если позволите, потому что, очевидно, что торговля сама по себе не в состоянии остановить боевые действия. Тем более сейчас, когда они зашли уже слишком далеко.

Но все-таки, если немножко откатиться в эволюцию конфликта, которую мы прошли с 2014 года по сей день, нужно признать, что блокада была введена не в 2017 году, она в 2017-м была закреплена решением СНБО. И то решение, которое было принято тогда, уничтожило торговлю, которая происходила между крупными предприятиями.

Но до этого, уже в 2015 году была введена транспортная блокада, которая значительно усложнила перемещение людей между неподконтрольными и подконтрольными территориями. А я хочу напомнить телезрителям, что по данным государственной погранслужбы Украины, 1 млн человек в месяц регулярно пересекают линию соприкосновения. То есть это люди, которые ассоциируют себя с Украиной. У которых есть дела в Украине, которые ездят в Украину по какой-то причине. То есть это наш колоссальный актив на неподконтрольных территориях. Так вот, этим людям мы ставим палки в колеса, усложнив им проезд – уничтожено было автобусное сообщение. Сейчас там драконовские меры, по которым люди должны пересекать эту линию соприкосновения.

Потом торговля. К чему это привело? Уже в 2015 году торговля с неподконтрольными территориями продуктами питания была прекращена. Малый бизнес, который покупал продукты питания, вкусные, хорошие, качественные продукты, произведенные на украинской территории, которые создают рабочие места в Украине, которые делают нас ближе друг к другу, перестали продаваться в "ДНР" и "ЛНР".

Сейчас можно купить украинские продукты в "ДНР", "ЛНР"? Да, можно. Как они туда попадают? Это не контрабанда, это реэкспорт из Российской Федерации. Украинские компании продают в Россию, а российские компании-посредники продают в "ДНР", "ЛНР".

Эти товары становятся дороже, 20% или сколько там маржи зарабатывает кто? Фирма, которая находится на территории страны-агрессора, финансируя российский федеральный бюджет. Можно ли назвать эту ситуацию нормальной? Это просто один из аспектов, которых я могу приводить десятки.

Конечно, я абсолютно согласен, что, если даже мы сейчас отменим блокаду в одностороннем режиме (а я сторонник этого), чтобы просто показать всему миру – мы готовы, делайте что-то с вашей стороны. Даже если мы отменим блокаду – военные действия не остановятся, потому что кнопка управления войной находится не у нас, это правда. Но тем не менее, это шаг к победе в войне за умы и сердца жителей неподконтрольных территорий, чтобы они стали себя ассоциировать с Украиной. Вот это важно. Потому что предыдущие 5 лет мы их отталкивали от себя.

- ПОПОВА: А ты думаешь, односторонний отказ от блокады поможет завоевать сердца и умы?

- ИВАНОВ: Я думаю, что по поводу сердец – это вообще отдельная тема, и очень сложно о ней говорить. Очень много уже у нас в нашем печальном опыте, уже очень много случилось трагических событий.

У каждого из людей по эту сторону есть претензии к людям, которые находятся по ту сторону. Так случилось, но не думаю, что это навсегда.

И все же ответственное государство должно заботиться не только о блокаде. Смотрите, о чем должно заботиться ответственное государство? О здоровье, безопасности людей. Может ли Украина сейчас обеспечить здоровье, безопасность, защиту прав и интересов, предусмотренных Конституцией на оккупированных территориях? Нет, не может. Соответственно, что должны сделать? Что делают все государства, когда они не могут обеспечить что-то? Они создают условия на территории, где они могут это гарантировать. Они создают условия для приобретения жилья, или дают социальное жилье и так далее. И они пытаются забрать людей. Поскольку человек, согласно Конституции и в соответствии со всеми общими гуманитарными доктринами, является главной ценностью.

То есть людей нужно забирать. И все. А территории... Ну, если там сейчас опасно, простите, а если бы там были не русские и не боевики? А если бы там, не дай бог, произошла бы техногенная катастрофа – радиационная, любая? Что мы бы сказали: "Денег нет, но вы держитесь?" Я не понимаю смысла. Если там опасно, если человек там не совершал преступления, не брал оружие, не воевал против государства, сознательно не нарушал законы, почему государство не создает для него условия здесь?

- ПОПОВА: По факту, по таким конфликтам, инспирированным Россией, есть три варианта. Мы знаем, есть приднестровский вариант – за все платит Молдова, а Россия на этом выигрывает, контролирует, по факту, все равно эту территорию.

- ИВАНОВ: Ну, сейчас это так и есть.

- ПОПОВА: Есть ситуация с Грузией, с оккупированными у них территориями – они "отрезали", переселили, кого смогли, построили и передали им жилье, и живут дальше. А там Россия за это отвечает, платит деньги, тратит из российского бюджета.

- МЕНЕНДЕС: И при этом в Грузии есть Министерство по реинтеграции, на секундочку.

- ПОПОВА: Они должны его иметь.

- МЕНЕНДЕС: То есть они не "отрезали", они хотят вернуть эти территории себе.

- ПОПОВА: Конечно, но они не выплачивают пенсии жителям тех территорий, не пытаются торговать с этими территориями, они их отрезали, скажем честно. Я недавно брала интервью у Давида Сакварелидзе и знаю позицию Михо, это их позиция. И ситуация в Нагорном Карабахе, где правительство Азербайджана может себе позволить выплачивать почти золотом за каждого погибшего. И там 500 погибших в год.

- ИВАНОВ: Ну, там есть нефть. Это такая чисто восточная модель. Погиб – на тебе денег. Я не думаю, что это сработает у нас.

- ПОПОВА: У нас нет нефти. И я так понимаю, что вы, Энрике, предлагаете приднестровский вариант?

- МЕНЕНДЕС: Ни в коем случае, упаси господи.

- ПОПОВА: Ну как, выплачивать пенсии, в одностороннем порядке снять блокаду.

- МЕНЕНДЕС: Мы говорим об отдельных элементах. Не говорим о приднестровском варианте, который является замороженным конфликтом в течении 30 лет. Замороженный конфликт я не поддерживаю.

- ПОПОВА: А какой вариант, думаешь, более эффективен?

- МЕНЕНДЕС: Я вообще могу сказать, что не вижу параллелей с нашим конфликтом в других замороженных конфликтах на территории бывшего Советского Союза. Во-первых, потому что слишком большая территория. "ДНР" и "ЛНР" вместе по данным ООН – от 3,2 до 3,6 млн людей, которые там постоянно проживают, это колоссальная масса людей.

- ПОПОВА: Тем сложнее России их удерживать.

- МЕНЕНДЕС: Здесь вопрос в том, что они не могут жить вот в таком статусе долго. То есть они как-то будут легализованы каким-то образом через некоторое время. Их удельный вес в экономике для Украины намного важнее, чем того же Приднестровья или Абхазии. Я не считаю, что этот конфликт можно заморозить без последствий для подконтрольной части, слишком тесная промышленная связь.

Посмотрите на демографию во всей восточной Украине, не только на Донбассе, ведь страдают в большей степени от конфликта международные организации, с которыми мы работаем. Они используют формулу 2+3, где 2 – регионы Донецкая и Луганская самые пострадавшие и 3 – соседние области. Именно туда нацелена помощь, потому что эти регионы больше, чем остальные регионы страны, пострадали от конфликта.

То есть это означает, что этот конфликт будет только гнить, кровоточить и тянуть за собой вниз остальную Украину, если мы не найдем ему решения.

И заморозка здесь не поможет, потому что вы замораживаете экономическую активность во всех 5 регионах восточной Украины. Уже сейчас западный инвестор не идет восточнее Днепра. Потому что там не работает страховка.

- ИВАНОВ: Я даже на уровне дефиниции не понимаю, что такое конфликт, вот серьезно. Энрике был в Донецке, я был в Луганске, и не надо рассказывать, что это конфликт, гражданский конфликт. Есть гибридное вторжение Российской Федерации, есть достаточно большое количество коллаборантов, нарушивших сознательно закон Украины, которые должны быть за это наказаны.

Я считаю, что нужно максимально забирать людей, делать, возможно, какие-то льготные условия для поступления в украинские вузы для детей с оккупированных территорий. Украина должна быть матерью. Она должна забирать своих людей, а с территориями разбираться. А те люди, которые остаются там, нарушившие закон, которые работают на врага или воюют на врага, должны понести ответственность. Кто-то должен быть, возможно, и амнистирован, в смысле не будет нести уголовную ответственность. Конечно, его нельзя устраивать на государственную службу после этого, потому что он уже продемонстрировал, что способен изменить присяге. А такие люди, которые брали оружие, они или должны сесть на долго, или, если не согласятся, должны быть уничтожены. Это нормальная практика всех цивилизованных стран, на которых мы держим пока вектор движения.

- МЕНЕНДЕС: А я уже было из ваших прошлых заявлений подумал, что вы сменили свою людоедскую риторику по отношению к жителям неподконтрольных территорий.

- ИВАНОВ: Нет, у меня не было людоедской риторики.

- МЕНЕНДЕС: Ну как, вы сделали очень много для расчеловечивания жителей, которые остались на временно оккупированной территории.

ИВАНОВ: Энрике, я могу сказать, что вы сделали очень много для содействия оккупационному режиму, но не буду, это не та программа. Мы должны сейчас найти какие-то конструктивные точки соприкосновения, наверное. Если вы хотите, мы можем отдельно с вами встретиться в формате блога или как-то просто, согласовать графики, и мы с вами поговорим. Возможно, где-то есть какое-то недоразумение, но я могу сказать в отношении людей, которые являются жертвами, которые являются заложниками, моя риторика никогда не менялась.

А в отношении тех людей, которые принимали решение в облсоветах Донецкой, Луганской областей, относительно тех людей, которые гудели, когда украинские войска должны были зайти и освободить Донецкую облгосадминистрацию... Те люди, которые нарушили закон, те люди, которые взяли оружие, те люди, которые убивали в принципе... Давайте так, у нас или есть закон, или его нет.

- МЕНЕНДЕС: Но сейчас то этого закона нет.

- ИВАНОВ: Подождите, ну как это нет?

- МЕНЕНДЕС: Закон об амнистии, Минские соглашения.

- ИВАНОВ: Какие Минские соглашения?

- ПОПОВА: Они есть – подписаны, ратифицированы.

- ИВАНОВ: У нас есть Уголовный кодекс, который никто не отменял, у нас есть Конституция Украины, и никто эти акты не отменял.

Если человек взял незаконно автомат и пошел убивать украинских военных – это преступник, и ни одна амнистия не должна на него распространяться, поскольку это создает на будущее очень опасный прецедент. Потому что завтра кто-то с чем-то еще не согласится и возьмет автомат.

И давайте так, а что это за сегрегация в конце концов будет? Почему человек, который берет автомат и убивает кого-то на Закарпатье, должен сидеть 15 лет или пожизненное, а человек, который берет автомат на Донбассе по другим соображениям, то он "защищал свой контрабас". Почему он должен быть амнистирован? Почему мы делим на 2 сорта украинцев? Я не понимаю, почему люди, которые совершили умышленное преступление, почему они должны быть амнистированы, а люди, которые совершили такое же умышленное преступление, почему-то не имеют права на эту амнистию. Давайте тогда всю страну амнистируем.

- ПОПОВА: Я поняла, то есть ты против этого пункта в Минских договоренностях?

- ИВАНОВ: Я против амнистии вообще. Я не верю в это. Амнистия сама по себе должна нести какие-то гуманитарные месседжи. Чтобы применить амнистию, человек должен признать свою вину, это первый пункт. Человек пишет заявление, что я сделал нечто, но прошу меня амнистировать. Представьте себе это заявление: "Я работал артиллеристом, стрелял по ДАПУ или минометчикам, убил 10 украинских военных, прошу меня амнистировать". Кто подпишет такое заявление на амнистию? Судья? Какой прокурор?

- МЕНЕНДЕС: Это действительно сложный вопрос, но у нас есть прецедент, который на наших глазах разворачивается – это Колумбия, например. Есть область правосудия, и вы как юрист наверняка знаете, что такое transitional justice – правосудие переходного периода. У нас как у государства Украина есть определенные международные обязательства, которые возникли в рамках Минских соглашений.

И я абсолютно согласен. Мы либо правовая держава и работаем по закону, это, например, касается выплаты пенсий на неподконтрольных территориях, которые мы нарушаем, наше же обязательство законное. Либо мы неправовая держава, которая делает что угодно по настроению, по смене власти. Кстати, и не приведи господь, чтобы на Закарпатье случилось что-то подобное, что произошло на Донбассе. Я даже думать об этом не хочу.

- ИВАНОВ: Абсолютно, я с вами согласен. Единственное – мы не можем перечислять пенсии туда, поскольку у нас там нет абсолютно никаких рычагов и механизмов контроля. У нас нет там контролирующих органов, у нас там не работает ПФУ и так далее. Если вы заработали эту пенсию, приезжайте, пожалуйста, сюда. И это кстати, могло бы максимально упростить процесс проверки для сотрудников СБУ.

- МЕНЕНДЕС: А вы считаете, что пенсии сейчас платят нормально, то есть та процедура которую государство придумало для выплаты пенсий не нужно менять?

- ИВАНОВ: Я, к сожалению, не большой специалист в пенсионном обеспечении и праве, и мне сложно представить, какие еще механизмы существуют. Но я считаю, что ни одна украинская копейка с неоккупированной территории не должна пересекать линию соприкосновения.

- МЕНЕНДЕС: Так вы сами сейчас противоречите себе. Человек, который приезжает получать пенсию с неподконтрольной территории на подконтрольную, с деньгами едет к себе домой их тратить.

- ИВАНОВ: Нет, я говорю, что мы не можем их туда отправлять в финансовые учреждения. Украина не может себе позволить сотрудничать с так называемыми финансовыми учреждениями, там "Госбанк "ЛНР". Вот что это такое, что это за шарага?

- ПОПОВА: Есть мнение, что некоторым политикам или олигархам был выгоден конфликт. Кому, на ваш взгляд?

- МЕНЕНДЕС: В "Институте Региональной Политики" – это наш новый проект – сделали первые исследования, называется "Региональные элиты Донбасса". Почему это произошло на Донбассе? Мы сделали опрос среди людей, которые владеют экспертным мнением, почему произошел конфликт.

Я бы сказал, что есть три большие теории, гипотезы, которые самые популярные. Первая гипотеза заключается в том, что после победы Евромайдана в Киеве донбасские региональные элиты, то есть люди, которые обладали властью там, в Донецке и Луганске, мы знаем кто эти люди, попытались сыграть в ту же игру, которую играли после Оранжевой революции. То есть этот Северодонецкий сепаратистский съезд – "мы качнем эту тему и выторгуем у Киева". Но на каком-то моменте они просто потеряли контроль, и Российская Федерация, которая гораздо мощнее медийно и аналитически, перехватила у них инициативу. Это первая большая гипотеза.

Вторая большая гипотеза заключается в том, что элиты были настолько дезориентированы, что они вообще не понимали, что происходит в их регионе и просто не почувствовали умонастроение своего же собственного населения.

- ПОПОВА: Гудели, вместо того, чтобы создавать добровольческие батальоны.

- МЕНЕНДЕС: Вместо того, чтобы что-то вообще делать. То есть здесь мы не говорим о том, какое решение было правильным. Я боюсь, что сейчас никто не возьмет на себя смелость сказать: "Да, я точно знаю, что нужно было делать тогда". Но они растерялись и не смогли сделать вообще ничего. И третье, что региональные элиты в том числе, олигархи, о которых вы сейчас говорите, стали заложниками обстоятельств непреодолимой силы. То есть конфликт был полностью инспирирован с самого начала и управлялся из Кремля, и, соответственно, местные ни на что повлиять не могли. То есть это вот то, что мы сейчас напишем в отчете своего исследования, которое будет презентовано.

- ПОПОВА: Вы предоставите выводы, какой именно вариант?

- МЕНЕНДЕС: У меня есть свое личное предпочтение, оно такое, что у нас было параллельное разворачивание всех 3 сценариев. Все три имели свое свойство. Гипотеза об олигархической войне, которая лежит в основе, она имеет право на жизнь. Это мое мнение.

- ПОПОВА: А ты как думаешь?

- ИВАНОВ: Я даже не стану спорить. Очевидно, эта война и называется гибридная, потому что там был ряд факторов, которые этому способствовали и были учтены спецслужбами России и, соответственно, Кремлем для того, чтобы развернуть именно такую ​​ипостась этой войны. Но я бы не уменьшал роль местных элит. В Луганске не было олигархов фактически, а вот в Донецке были. Они растерялись так, что созвали сессию облсовета, где принимали преступные решения об обращении к так называемому "братскому народу", они объявляли о неподчинении Киеву и так далее.

То есть, они сознательно и откровенно, правильно говорит Энрике, пытались сыграть, в принципе, в ту же игру, которая нормально более-менее сошла им с рук, и зря сошла им с рук в 2005 году, когда Ющенко инаугурировался. Но они все же, зная, что это сознательное нарушение закона, принимали такие решения, к сожалению. И я убежден, они должны нести за это ответственность, поскольку вся вот дальнейшая кровь, она как раз на этих людях.

Не стоит как-то толерировать этих людей, богатых, состоятельных людей, которые выходили кричали: "Турчинов фашист" "Мы не признаем" и так далее. Слушайте, друзья, у вас может быть собственная позиция, но, когда, скажем, такие существа, как Струк, вооружали на Юбилейном в Луганске, а сейчас баллотируется в Верховную Раду, когда вооружали местных, так называемых "афганцев", выдавали автоматы и т.д., когда подстрекали все это. А сейчас они говорят: "Давайте Донбассу мир" и "Мы такие белые и пушистые". Ну слушайте, так это не работает.

Я не против нормальных людей – врачей, учителей, каких-то предпринимателей, я знаю кучу приличных людей, которые сами до сих пор в шоке уже на 6 году этого безумия. Но и эти люди также не в восторге от того, что произошло. Но ни один из нас не может опровергнуть одну очевидную штуку, что очень многие жители Донбасса участвовали и в этих антимайданах – это Бог с ним. Антимайдан – это высказывание государственной, какой-то там мировоззренческой позиции. Но уже после оккупации, я видел, что происходило – захват админзданий и так далее. Слушайте, вот за это нужно нести ответственность. Тем, кто участвовал в так называемых референдумах, нужно пересмотреть, на мой взгляд, вопрос вообще с гражданством.

- ПОПОВА: Организаторы референдумов, или если даже просто голосовал?

- ИВАНОВ: Если идет человек и голосует, я понимаю, что это очень сложно сделать чисто процессуально. Но если человек идет и говорит: "Это не мое государство, я не хочу здесь быть, я хочу жить отдельно". Ну не хочешь, пожалуйста, до свидания. А почему мы должны тебя убеждать?

ПОПОВА: Ок. О странных инициативах. Недавно было сделано заявление Киселева о том, что они собираются провести телемост с каналом "NewsOne" на канале "Россия24". Ну, там в санкциях и "Россия1", и "Россия24". Что вы думаете об этой инициативе?

- МЕНЕНДЕС: Ну, я хотел бы сначала вернуться к предыдущему. По поводу наказания. У людей, которые приняли участие в референдуме. Я считаю, что это большое препятствие на пути к урегулированию. Поэтому лично моя позиция – это максимально широкая амнистия всем, кто не совершал военные преступления.

А по поводу вот этой вот инициативы, конечно, она выглядит исключительно политическим шагом, который делался исключительно под выборы. Мы прекрасно понимаем, что господину Медведчуку нужно было мобилизовать свой электорат – людей, которые голосуют за его оппозиционную партию "За жизнь". У него есть один большой козырь – это доступ к Кремлю и к ресурсам российским. И он его максимально старается использовать. При этом с нашей стороны это выгодно радикалам, потому что для них это тоже повод напомнить о себе.

- ИВАНОВ: Кстати, очень короткая ремарка. Я не говорю, кстати, о наказании тех людей, которые принимали участие в референдуме. Я говорю, что все же нужно дать им возможность определиться. Вы хотите быть гражданами Украины или не хотите? Если вы не хотите, то зачем вы голосовали против? И они пишут, что "я голосовал под давлением, меня заставили..." И эти документы, миллион этаких вот протокольчиков, или таких заявлений ложится и ждет Гаагу. Понимаете? Когда люди говорят, что "меня заставляли отказаться от собственного гражданства, от собственного государства". И это будет, кстати, неплохо, я считаю. Ну слушайте, мы не можем это без внимания вообще оставить. Вот и все.

Что касается этого, я могу сказать, что такая у меня метафора – это когда есть молодой человек, которому показалось, что девушка ему симпатизирует, ошибочно у него сложилось такое впечатление. И он уже засылает сватов сразу. Вот и все. Вот собственно все, что происходит. Почему в Кремле считают, что этот весь рост рейтингово-оппозиционной платформы прокремлевской должна как-то там помочь восстановлению каких-то "братских связей", но это же понятно, что это абсолютный бред – это один вывод, что Россия так ничего и не поняла об Украине. И нам не о чем говорить. Не о чем. Сначала давайте Крым, Донбасс.

- ПОПОВА: То есть ты считаешь, что это не политический пиар был.

- ИВАНОВ: В смысле? Нет, это не политический. А какой это политический пиар? Это абсолютная составляющая той гибридной войны, происходит. Это часть информационной агрессии.

- ПОПОВА: Я как раз согласна здесь с Энрике, что это политический пиар. Как и когда Клюева и Шария зарегистрировали. Суд разрешил, а потом опять запретил. И это подняло рейтинги двух партий: крайне-правой, условно говоря, и крайне-левой. И также эта акция по "NewsOne"...

- ИВАНОВ: А вам не приходит в голову, что рост политического рейтинга Медведчука и пророссийских сил – это и есть часть или составляющая гибридной войны? Я не думаю, что сейчас есть какие-то противоречия есть между ними, если брать глобально. Я считаю, что это просто такая вот очередная атака братских объятий. Даже если эти братские объятия выглядят так, как пакет града по Мариуполю. Понимаете, они это так же расценивают. Что это братские объятия. Ну ничего, ну похороните своих мертвецов – мы же братский народ.

- МЕНЕНДЕС: Ну, я бы все-таки не стал упрощать так эту конструкцию. То есть безусловно, у России есть информационная стратегия влияния на Украину. И в отличие от нашей страны, у них есть работающая стратегия. У нас работающей стратегии, например, по влиянию на жителей неподконтрольных территорий, к сожалению, нет. Хотелось бы, чтобы она появилась, чтобы она работала, но нет. Не повезло пока. Тут еще вопрос заключается конечно в том, что нам есть о чем поговорить с Россией и о Крыме, и о Донбассе. Но это не должно происходить в пропагандистском формате, это должно происходить на дипломатическом уровне и с определенными предусловиями, конечно же.

А касательно того, что Россия как-то растит рейтинг Медведчука, в этом я тоже вижу нашу вину. Есть огромное количество людей, наших сограждан, которые не живут на Донбассе, а живут в других регионах страны, которые почему-то чувствуют себя чуть-чуть выключенными из политического процесса. Если их мнение не слышат, то они проявляют его вот таким вот голосованием за партию, которую можно в полный рост назвать пророссийской. Да, это не проукраинская партия, это пророссийская партия. А потому что у этих людей нет альтернативы, они не видят другой партии, которая бы защищала их базовые права, но при этом была бы какой-то другой силой. Ведь "Оппозиционная платформа" – сейчас единственная партия, которая не пошла по пути обновления. Там средний возраст, по-моему, 51 год. То есть старые лица, их там всех уже достали из нафталина, и они вот снова пошли в парламент.

И вопрос с Москвой – это тоже очень важный момент. Вот смотрите, у нас Медведчук в Москве выполняет роль нормального украинца. Какого хрена?! Я Медвечуку право от своего имени не давал разговаривать в Москве, я думаю, что вы тоже. Но мы все сознательно игнорируем российское направление. Ну они же агрессор, о чем нам с ними говорить?! А нам есть о чем с ними говорить. Почему мы не ездим с вами на эфиры в Россию? Почему мы отдали эту площадку всем непонятно кому? Я, например, считаю, что наш голос там должен звучать, голос других украинцев, чтобы в России понимали: в Украине есть с кем разговаривать.

- ПОПОВА: Ты понимаешь, что украинцы там выглядят, как мальчики для битья?

- МЕНЕНДЕС: Я был трижды на эфирах российских. Меня сейчас опять зовут. Я сейчас в большой дилемме – ехать или не ехать. Да, это действительно дико сложно. И действительно нужно быть к этому готовым и согласовывать свои шаги здесь внутри страны с соответствующими службами. Но мы, блин, сейчас отдали все это на откуп людям, которые не работают на наше государство. Почему так произошло?

- ИВАНОВ: Мне сложно представить израильских журналистов, которые приехали, скажем, на какое-то телевидение "Хамаса" и начинают убеждать.

- МЕНЕНДЕС: "Аль-Джазира" же работает в Израиле.

- ИВАНОВ: Ну "Аль-Джазира" – это не "Хамас". К тому же, "Аль-Джазира" – это легальный абсолютно канал.

- ПОПОВА: А вот месседжи Израиля, они же в принципе присутствуют на "Аль-Джазира". Так, условно говоря, почему наши месседжи не могут присутствовать на телеканале "Настоящее время"?

- ИВАНОВ: Там Ира Ромалийская работает. Почему там не может быть?

- ПОПОВА: Нет, я просто говорю о том, что возможно такой телемост был бы нормальным, если бы его делал Дудь или Ира Ромалийская.

- МЕНЕНДЕС: Да, писали же об этом. По-моему, даже ты писала об этом, что BBC могло бы это сделать.

- ПОПОВА: Я имею в виду, что там есть в принципе люди, которые могли бы быть независимыми.

- ИВАНОВ: Я не уверен в беспристрастности Дудя.

- ПОПОВА: Ты думаешь, что Киселев такой же беспристрастный?

- Иванов: Нет. Но я не вижу, о чем говорить прямо сейчас. Вот знаете, это очень странно выглядит, когда в стране гибнут люди, гибнут военные, туда завозится оружие постоянно и так далее. А тут какой-то...

- ПОПОВА: Ну вот смотри, месседж Израиля присутствовал на "Аль-Джазира".

- ИВАНОВ: Вы же понимаете, что месседж Израиля, в принципе, неизменный. Что если вы к нам сунетесь – вам конец. Вот и все. Вы читали об этом хакере, который пытался "Троян" забросить в оборонительную систему Израиля? Он не успел Enter нажать, уже полетела ракета, его уничтожила. То есть там немного другая политика. И я не думаю, что израильский опыт надо как-то распространить или наложить на украинские реалии. Нет, это совершенно неправильно будет.

- ПОПОВА: А чей опыт, кстати, нам надо распространить?

- ИВАНОВ: Да никакого. Здесь я согласен, кстати, что у нас уникальная ситуация.

- ПОПОВА: Есть хорватский опыт, есть, ну мы уже рассказали о бывшем СССР, есть израильский опыт.

- ИВАНОВ: Я не думаю, что есть какие-то у нас паттерны для экстраполяции в данном контексте.

- ПОПОВА: Ну надо же как-то выходить из ситуации.

- МЕНЕНДЕС: Я считаю, что нам нужно копировать элементы, и с головой, с критическим мышлением, их применять. Что мы имеем в виду под израильским опытом?! Израильский опыт в том плане, что в Израиле палестинский конфликт длится десятками лет, и конца края ему не видно, я копировать не хочу. А вот есть пример исторического примирения между Израилем и Египтом. Ведь есть же. У Израиля и Египта были такие же фронтальные столкновения, например, в рамках 6-дневной войны, в 1967 году такие, как у нас сейчас происходят на Донбассе. Нашли же они в себе силы, и с одной, и с другой стороны. Есть недавний пример примирения Израиля и Турции. Это хорошие элементы, на мой взгляд. Это люди, которые смогли наступить на горло какой-то вот гордости или там очень радикальной патриотической ответственности внутри своих стран ради будущего, ради блага, ради какого-то урегулирования.

- ИВАНОВ: Совершенно верно. Но здесь момент есть, очень важный момент. Это уже прошло несколько лет. Возможно, мои правнуки или мои какие-то потомки будут относиться без каких-то особых претензий, скажем, к русским или к потомкам коллаборационистов. Возможно, я не исключаю, что такой диалог будет иметь место. Но сейчас, вот смотрите, гипотетически, мы собираемся в студии какого-то даже более или менее независимого телеканала в России. Окей. Даже нам гарантируют, что там нас, как Сенцова на Калыму в Тамбольск, потом не отправят. Садятся россияне, садятся российские либералы, российские политики даже более или менее умеренные, сажусь, скажем, я, и садится, представим, например, господин Чаленко, условно говоря, и садится какой-то, например...

- МЕНЕНДЕС: …Захар Прилепин.

- ИВАНОВ: Нет, Захар Прилепин, то нет. Он участвовал в боевых действиях, я не думаю, что он может выступать здесь переговорщиком. И садится какой-то, вот там такой Недовес, который просто взял и сдал боевикам моего отца, и просто чудом его не убили. О чем нам говорить? Я еще могу дискутировать с русскими о каких-то общих там, условно говоря, вещах. Я могу подискутировать скажем даже с Чаленко. Но о чем мне дискутировать с человеком, который просто сознательно сделал так, чтобы убить моего родственника?

Я не хочу, у меня нет ни одного вопроса к этому человеку. И я думаю, что существует довольно много людей, которые имеют претензии так же. У нас очень большая, даже, думаю, критическая масса, потому что, если бы она не была критическая, все уже как-то разрешилось.

- МЕНЕНДЕС: Тут в одну кучу смешал отношения с неподконтрольными территориями, Недовес он же не россиянин, он житель Луганска, как и ты был до войны, правильно? Это у вас личная абсолютная история, таких личных историй очень много.

- ПОПОВА: Но вам все равно как-то при интеграции придется этот вопрос решать.

- ИВАНОВ: Не имеет значения, это человек оккупант или коллаборационист. Не имеет значения, это гауляйтер или человек, который работает помощником гауляйтера оккупантского. Вот и все. Для меня не имеет никакого значения.

- МЕНЕНДЕС: Говори за себя.

- ПОПОВА Если возможно, последний вопрос. Как вы считаете Украина должна стать членом ЕС и НАТО, или нет?

- МЕНЕНДЕС: ЕС – однозначно да. НАТО однозначно нет.

- ИВАНОВ: Хороший вопрос. Я думаю, что ЕС как раз я бы еще подумал, кстати, вот, серьезно по состоянию на сейчас. Почему? Потому что я, часто бывая в Европе, вижу, какие процессы происходят, мне нравится сама идея, но я не уверен в долговечности этого проекта, учитывая последние тенденции. НАТО – однозначно да. Я считаю, что мы должны быть в мощном военном блоке.

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