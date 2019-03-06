Керівника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва звільняють. Відповідне рішення Уряд затвердив після поразки у суді. Юлія Тимошенко витратила два роки, аби довести у судовому порядку – тарифи на газ незаконні.

Контракт із Коболєвим спливає 22 березня і не буде продовженим. Кабмін призначив початок конкурсу на посаду нового очільника "Нафтогазу" з 23 березня. За словами Володимира Гройсмана, конкурс буде прозорим та відкритим.

Показово, що рішення про призначення конкурсу Кабмін ухвалює одразу після програшу суду по тарифам. 4 березня Київський адміністративний суд задовольнив позов Юлії Тимошенко до Кабміну, НКРЕКП та "Нафтогазу" про незаконне підвищення тарифів. Судовий процес тривав понад два роки. За цей період уряд збільшив ціну на газ з 3,6 грн до 8,5 грн за м3. І планує продовжити тарифний геноцид.

Поки інші політики роблять імідж на тарифах – Юлія Тимошенко виграє суд.

Кабінет Міністрів та "Нафтогаз" не змогли довести у суді обґрунтованість тарифів. Жодних економічних розрахунків урядовці не надали. "Телефонне право", зміна складу суду, тони клопотань і тиск з боку влади не зупинили справедливість. Суд визнав незаконною та недійсною Постанову Кабміну №315 з дня її прийняття. Це юридичний факт, що тарифи можуть і будуть знижені.

"Тепер у нас є база, для того щоб новий президент одразу після президентських виборів повернув старий порядок, коли український газ йшов українцям, та поставив вдвічі нижчу ціну на газ. Адже навіть суд сказав, що це правильно", - заявила Юлія Тимошенко на зустрічі у Хмельницькій області.

Урядовці стверджують, що постанова і так втратила чинність. Оскільки, за першим підвищенням тарифів послідували наступні. Логіка влади є дивною. Оскільки не можуть законні рішення базуватись на злочинних. Народний депутат Сергій Власенко наголошує, що позиція влади є нікчемною. Адже оскаржувалась сама формула підвищення цін, а не дія постанови:

"Якщо первинні тарифи не мали економічного підґрунтя, то очевидно, що і подальше зростання було необґрунтованим і незаконним" - заявив Сергій Власенко.

Зниження вартості газу призведе і до зниження комунальних тарифів. Адже, більшу частину вартості опалення та гарячої води складає ціна газу.

То яка ціна обґрунтована?

За розрахунками команди Тимошенко, ціна на газ має становити 3.55 грн за м3. Команда Тимошенко наводить економічні розрахунки справедливої ціни на газ.

З розрахунків видно, що влада заробляє надприбутки та витягає останнє з кишень українців. Ціна 3,55 грн за м3 забезпечить 30% рентабельності. Дозволить розвідувати поклади газу та збільшувати видобування. Середній прибуток у світі з видобування газу складає 10%. Тимошенко пропонує 30%. За таких умов Україна стрімко збільшить видобуток. Власного газу вистачить і для населення і для української промисловості.

Підсумовуючи. Діюча влада не планує знижувати тарифи. Влада планує вчергове піднімати вартість газу після виборів. Якщо владу не змінять, ціна на газ зросте на 43%: з 1 травня до 9,8 грн м3, а з 1 січня 2020 року до 12,3 грн за м3.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!