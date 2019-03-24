Кандидати у президенти цьогоріч використовують увесь арсенал маніпуляцій для перемоги на виборах. В хід ідуть й технології, які раніше були популярні на місцевому рівні та мажоритарці. До них не опускались у президентських кампаніях. Так було раніше.

Я вже розповідав про реєстрацію кандидатів – клонів. Опоненти реєструють кандидатом у мери, чи депутати в окрузі повного тезку лідера перегонів. На останніх парламентських виборах яскравий приклад клонування був у 191 окрузі на Хмельниччині. Там висувались двоє Вікторів Бондарів та двоє Василів Шпаків. У такий ниций спосіб намагаються заплутати виборця, щоб він переплутав, за кого голосувати. У всеукраїнському масштабі так можна вкрасти до 3% голосів. У президентському бюлетені ми побачимо двох Тимошенко: Юлію Володимирівну та Юрія Володимировича. Також у бюлетені буде двоє Шевченків: Ігор та Юрій. Тож будьте пильні, за кого голосуєте.

Сьогодні поділюся ще однією технологією, як фальшують результат виборів. Вона також була популярна на парламентській мажоритарці. Сьогодні і вона перекочувала у президентські перегони.

Штаби кандидатів масово прописують людей у квартирах в межах одного виборчого округу. Сотні людей реєструють в одній квартирі, щоб їх голоси вплинули на фінальний результат.

Наприклад, у квартирі 104 за адресою, м. Київ, вул. Бондарська, 3 зареєстровано 380 виборців. Це 25% усіх виборців дільниці 801095. Випадок не поодинокий. У тому ж виборчому окрузі є квартира 101 на проспекті Правди, 88Б. Там зареєстровали 287 виборців. Ця квартира відноситься до виборчої дільниці 800670 у тому ж 220 виборчому окрузі.

Масово прописують людей під вибори не тільки у столиці. У Харкові, у 172 окрузі в одній квартирі прописано 217 виборців, а в іншій 181 виборця.

Члени команди Юлії Тимошенко направили до Центральної виборчої комісії скарги та звернулись до поліції.

Саме зараз дільничні виборчі комісії почали перевіряти реєстр виборців. Тож, очікуємо, що протягом кількох днів будуть нові повідомлення про масову прописку людей в квартирах.

Реєструючи масово виборців в межах одного населеного пункту чи одного округу можна суттєво викривити результат. Виборці з певної квартири одноосібно проголосують за потрібного кандидата у президенти, мери, чи у народні депутати. Щоб технологія спрацювала, не обов’язково, щоб люди навіть приїжджали на вибори. Достатньо, аби член ДВК, який видає бюлетені мав певну позначку (окуляри, хустинку, значок). Про цю позначку знає фіктивний виборець, який також має особливу відмітку. Цей фіктивний виборець голосує за тих, хто прописаний у квартирі – "рукавичці".

Ось як це працює:

Фіктивний виборець Вадим Фейлов спеціально вдягнув чорний годинник із коричневим ремінцем. Він підходить до "свого" члена ДВК, яка має олівець у волоссі. Фейлов впевнено показує паспорт. Член ДВК вже помітила чорний годинник із коричневим ремінцем на руці Фейлова і видає йому бюлетень за Івана Короленка. Фейлов розписується, що отримав бюлетень і прямує в кабінку для голосування. Ця член ДВК видасть ще не один десяток бюлетенів людям у чорному годиннику з коричневим ремінцем.

За допомоги цієї технології голосують і "мертві душі", і виборці, які продали свої паспортні дані. Цю технологію може використати винятково влада. Оскільки "мертві душі" знаходяться під її повним контролем. Саме від влади залежить, чи будуть можливі маніпуляції зі списком виборців.

Зазвичай, виборців масово прописують у кількох квартирах в одному окрузі з прицілом на мажоритарку. Оскільки цього року нас чекають і президентські і парламентські вибори, будівничі "сіток" влади вирішили заробити тричі. Вони зберуть вершки у двох турах президентських виборів та будуть грати важливу роль на осінній мажоритарці.

Можна тільки сподіватись, що у квартирах масової реєстрації встановлені лічильники на всі комунальні послуги. Уявіть рахунки за комуналку у квартирі з 380 мешканцями без лічильників.

Якщо ви хочете зламати владні схеми та чесно обрати нового президента – приходьте та голосуйте. Тільки так не дамо вкрасти наше майбутнє.

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