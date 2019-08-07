Зона свободной торговли Украины с Турцией: выяснились детали переговоров

Ждать от визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию серьезных прорывов в виде подписанных межгосударственных проектов не следует.

Об этом говорится в статье "Бизнес, оружие и церковь: чего ожидать от визита Зеленского в Турцию". Так, по информации OBOZREVATEL, подписания договора о Зоне свободной торговли между Украиной и Турцией не будет.

"До сих пор остаются несогласованными несколько основных для нас и для них (Турции. – ред.) товарных позиций. И даже если будет принято политическое решение о подписании, то оно не будет соответствовать нашим национальным интересам", – рассказал собеседник в правительстве.

Переговоры по поводу ЗВТ длятся уже 8 лет. И по состоянию на 2018 год соглашение было готово, по словам посла Украины в Турции, "более чем на 90%". Несогласованными оставались несколько чувствительных вопросов, которые нуждаются в компромиссных решениях с обеих сторон – прежде всего в сфере сельского хозяйства, телекоммуникаций и электронной коммерции.

Смысловое наполнение визиту Зеленского способен придать разве что только "Укроборонпром". Оборонщики Украины могут подписать несколько контрактов об углублении сотрудничества в сфере ОПК с частными (а не государственными) турецкими компаниями. Посещение президентом Зеленским одной из таких фирм – Baykar Makina – также желанно украинской стороной. Напомним, в начале 2019 года именно она поставила в Украину ударные беспилотники Bayraktar TB2.

С другой стороны, соглашение о предоставлении Турцией прямой финансовой помощи Украине на закупку военного оснащения украинской армии, которое подписывают каждый год начиная с 2016, – под вопросом. Напомним, по нему турецкая сторона выделает 9 млн лир (по новому курсу - чуть меньше 2 млн долларов) на приобретение вооружения для ВСУ.

Тем не менее, визит Зеленского может стать сигналом для турецких инвесторов, которые заинтересованы в украинском рынке. "С Зеленским у турецких инвесторов может появиться вера в Украину. Дело в том, что хотя для Турции новый украинский президент – это достаточно необычно, но он уже успел завоевать симпатию турецких СМИ", - говорится в статье.

Такое воодушевление к ему появилось, в том числе, после визита президент в Днепр, где Зеленский предложил первому замглавы облсовета Святославу Олейнику без тендера заключить договор с турецкой компанией "Онур" на ремонт Южной объездной дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский уже осуществил визиты в Бельгию (Брюссель), Францию (Париж), Германию (Берлин) и официальный визит в Канаду (Торонто).

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