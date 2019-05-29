Возвращение Саакашвили: Зеленского уличили в нарушении закона

Президент Украины Владимир Зеленский не имел права вносить изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко относительно лишения украинского гражданства Михеила Саакашвили, потому что это является актом индивидуального действия, который теряет свою силу сразу после реализации.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал юрист Андрей Гук, который объяснил, что акт индивидуального действия отличается от нормативных актов, которые продолжают свое действие после вступления в силу, и в которые можно вносить изменения.

Михеил Саакашвили

"Если есть какие-то нормативные акты, которые постоянно регулируют определенные отношения, то в них вносятся изменения. Если есть указ, которым однократно принимается решение о прекращении гражданства, то дальше должен быть другой акт индивидуального действия, который либо предоставляет его заново, или каким-то образом выполняет решение суда, например", – говорит Гук.

Однако Зеленский просто внес изменения в предыдущий указ без обоснований, что, по мнению юриста, является серьезным нарушением техники и практики принятия решения о гражданстве.

"Даже если попытаться смоделировать определенные юридические вопросы, например, а что было в период между указом Порошенко о лишении гражданства и недавним указом Зеленского о внесении изменений. Так был Саакашвили гражданином или нет", – разъясняет он.

"Если был бы отменен предыдущий указ, то можно было бы говорить, что отмена произошла с момента его принятия. Но указ об изменениях вступил в силу только когда его выдали. Получается, что весь этот период гражданства все-таки не было? Возникновение таких вопросов показывает, что неправильно так делать", – считает специалист.

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