В надрах слуг є учасниці ДТП, що на смерть збили людину, ґвалтівники, збоченці, ловеласи і любителі полунички, прохіндєі, рєшали, що зловживають статусом нардепа і тиснуть на правоохоронні органи, кнопкодави, лобісти, які, вірогідно, отримують неправомірну вигоду. Антимайданівці - друзі тітушок, можливо причетні до викрадення людей, люди без жодного політичного і професійного досвіду, святі в своєму неофітстві. Піонерки, які в розпал Майдану вчилися в Москві і вважають тепер себе знавцями широкой русской души, що має допомогти в міжнародній діяльності, люди без освіти, без принципів, без моралі, без ідеології, без поглядів, люди з кримінального світу, офшорники, уклоністи від армії і т.д.

Софія Федина

За 3 місяці роботи ВР вони примудрилися обвалити рейтинг повної довіри до парламенту до 6% (президент влітку розпустив парламент під крики про низьку довіру на рівні 5%), неповна довіра поки що трохи вища. Ці люди щотижня приймають графоманські закони, займаються профанацією в ВР, погрожують силовим структурам і одне одному, втручаються в діяльність інших органів влади, що має ознаки перевищення службових обов’язків і узурпації влади. В переписці вони зізнаються в скоєнні кримінальних злочинів чи причетності до них, лазять по російських телепомийках і зізнаються в любові бойовикам, роблять заяви на межі державної зради. Але кримінальну справу за пасквілем слуги - колишнього члена "Українського вибору" , який прославився цим і участю в поліграфному скандалі (яка чудова політична біографія), відкрили саме на Софію Федину.

Своїм все. Ворогам - переслідування. Кінець епохи Гідності.

Р. S. Я, до речі, говорила після того експресивного ролика з Софією і не поділяю її певних висловлювань. Але поки що в Україні є свобода слова і свобода висловлювань, можна поділяти і не поділяти певні погляди і заяви, говорити про це, дискутувати, підтримувати і засуджувати. Але точно не судити.

РР. SS. І ці люди влаштовували мені обструкцію за "зелених чоловічків", а тоді ж навіть ще не знала їх біографій і подвигів, так, лише відчувала, що то за зелена субмарина і субстанція.

РРРSSS. В недрах слуг є і притомні люди, заради справедливості. Деяких депутатів і депутаток відкрила для себе і маю зазначити їх патріотизм і професійність в своїх сферах, вони переживають, працюють, думають! І їм буває соромно.

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