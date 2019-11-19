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19 ноября • обновлено в 16:00
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"Сепары-укры": Сивохо призвал украинцев простить Донбасс

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Для реинтеграции Донбасса Украина должна сменить риторику по оккупированным территориям.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил советник главы Совета национальной безопасности Украины Сергей Сивохо.

Чиновник полагает, что украинской власти необходимо поменять понятийный аппарат, сформированный "пропагандой за пять лет".

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"Изменить риторику и перестать использовать штампы - "свои-чужие", "сепары-укры". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите – о каких проектах я говорю", – рассказал Сивохо.

Советник СНБО считает, что также нужно гармонизировать работу с переселенцами, упростить процедуры прохождения КПВВ, а также выплатить пенсии жителям неподконтрольных территорий.

"Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущими на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины – и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть, что им сказать", – добавил Сивохо.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

Facebook\Сергей Сивохо

Как сообщал OBOZREVATEL, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо разозлил украинцев своим постом, в котором предложил вернуть ментально в Украину жителей Донбасса.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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Смиковський Василь
Смиковський Василь
Да ти батенька єбанько!!!! Їдь туди жити та прощай їх разом із руснєю до всирачки...
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