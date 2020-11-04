Сепаратист Струк стал мэром города на Луганщине
Бывший регионал Владимир Струк, который сотрудничал с боевиками "ЛНР", стал мэром города Кременная Луганской области.
Об этом свидетельствуют официальные результаты местных выборов, состоявшихся 25 октября. Информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии.
В частности, Струк баллотировался на пост городского главы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". За него проголосовали 3466 избирателей (51,68% голосов).
По информации полиции Луганской области, кандидат в мэры Кременной свозил на автобусах в город людей из соседних поселков, чтобы они перерегистрировались и проголосовали как местные жители. Хотя сам он это отрицал.
Известно, что в 2014 году Владимир Струк был одним из организаторов луганского "антимайдана", помимо этого, финансировал строительство первого блокпоста боевиков на выезде из Кременной. Также экс-регионал поддерживал "народного губернатора" Валерия Болотова и бывшего депутата ВРУ Олега Царева, которые объявили референдум о независимости "ЛНР".
Также напомним, что в 2019 году сторонник террористов "ЛНР" Струк баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Он избирался по 113 округу в Луганской области. Сепаратист шел как самовыдвиженец, но при этом использовал символику политической партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Во время агитации Струк оскандалился подкупом избирателей.
В начале 2020 года стало известно, что Служба безопасности Украины отказалась привлекать Струка к ответственности за его участие в создании террористической "республики". В частности, СБУ не увидела признаков преступления в действиях экс-регионала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в городе Кременная Луганской области пытались зарегистрировать людей из соседних поселков, чтобы те проголосовали за определенного кандидата на местных выборах 25 октября как жители города. По некоторым данным, их якобы свозил бывший регионал Владимир Струк.
Также в Кременной правоохранители разоблачили в подкупе избирателей и задержали кандидата в мэры. Им тоже якобы оказался сепаратист Владимир Струк.