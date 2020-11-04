Сепаратист Струк стал мэром города на Луганщине

Бывший регионал Владимир Струк, который сотрудничал с боевиками "ЛНР", стал мэром города Кременная Луганской области.

Об этом свидетельствуют официальные результаты местных выборов, состоявшихся 25 октября. Информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, Струк баллотировался на пост городского главы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". За него проголосовали 3466 избирателей (51,68% голосов).

По информации полиции Луганской области, кандидат в мэры Кременной свозил на автобусах в город людей из соседних поселков, чтобы они перерегистрировались и проголосовали как местные жители. Хотя сам он это отрицал.

Результаты выборов мэра Кременной cvk.gov.ua

Известно, что в 2014 году Владимир Струк был одним из организаторов луганского "антимайдана", помимо этого, финансировал строительство первого блокпоста боевиков на выезде из Кременной. Также экс-регионал поддерживал "народного губернатора" Валерия Болотова и бывшего депутата ВРУ Олега Царева, которые объявили референдум о независимости "ЛНР".

За Струка отдали свой голос 3466 избирателей cvk.gov.ua

Также напомним, что в 2019 году сторонник террористов "ЛНР" Струк баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Он избирался по 113 округу в Луганской области. Сепаратист шел как самовыдвиженец, но при этом использовал символику политической партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Во время агитации Струк оскандалился подкупом избирателей.

Струк поддерживал боевиков "ЛНР", его не раз ловили на подкупе избирателей

В начале 2020 года стало известно, что Служба безопасности Украины отказалась привлекать Струка к ответственности за его участие в создании террористической "республики". В частности, СБУ не увидела признаков преступления в действиях экс-регионала.

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