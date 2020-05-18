Сенцов выдал крик души о преступлениях советского режима

Украинский режиссер, освобожденный из российского плена, Олег Сенцов признался в ненависти к Советскому Союзу.

Как написал он в Facebook, создатели СССР положили миллионы жизней в гражданскую войну, чтобы попытаться осуществить утопическую идею.

Олег Сенцов

Сенцов перечислил причины, за которые он ненавидит "это проклятое государство":

за то, что идея оказалась обманом, создав кровавый режим;

за то, что загоняли людей в колхозы, забирая их имущество, а кто умел зарабатывать на земле – слали в Сибирь на гибель;

за десятки миллионов загубленных душ в репрессиях, Голодоморе, Второй мировой войне, когда сначала СССР ликвидировал практически весь командный состав армии, а затем забросал враждебные пулеметы телами своих бойцов;

за то, что Советский Союз нашел виновных в виде крымских татар, чеченцев, калмыков и других;

за то, что все силы это государство тратило не для того, чтобы ее граждане жили счастливо и в достатке, а чтобы распространять свое влияние по всему миру, продолжая образовывать рабские страны-сателлиты.

"Но самое главное, за что я ненавижу СССР, это за то, что они лгали своему населению десятилетиями. За то, что мы до сих пор не можем избавиться от его последствий. За то, что он до сих пор в голове у большинства россиян, которые желают его воспроизведения и поэтому поддерживают агрессию Путина против Украины", – подчеркнул Сенцов.

По его мнению, тени Советского Союза до сих пор ходят по Украине, "не давая ей превратиться в нечто лучшее, не отпуская ее с болота коррупции, популизма и лжи".

"Наши люди, к сожалению, не все выжили из себя этот совковый способ мышления. В результате мы тормозим в движении в Европу и настоящих реформах. Вместо строительства честнго государства создаются мутные схемы, убиваются и преследуются активисты, а главное – снова притворяются и лгут" , – заключил режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Сенцов заявил, что видит путь установления мира на Донбассе только в борьбе. Он подчеркнул, что его позиция отличается от представлений президента Украины Владимира Зеленского.