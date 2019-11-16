"Это маска?" Сенцов спрогнозировал будущее Зеленского

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся из российского плена, рассказал, как относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Своим мнением о том, как сложится будущее лидера страны, поделился он в интервью BBC News Ukraine.

"Я верю в его искренность, я об этом говорил много раз и повторяю. О независимости – этот вопрос не совсем понятен. Есть много людей, которых он привел с собой. Они действительно хотят делать хорошо и делают хорошо", – поделился Сенцов.

Сенцов спрогнозировал будущее Зеленского

При этом, режиссер допустил, что есть люди, которые могут влиять на решения Зеленского.

"Возможно, давят не на самого президента, а на его администрацию. Потому что короля делает свита", – пояснил он.

"Посмотрим, будет ли его искренность настоящей и выльется ли это в какие-то действия, или все-таки это все ширма, это все маска, и все на самом деле не так", – высказался Сенцов.

Бывший узник Кремля также допустил третий вариант развития событий: "Система сможет его перемолоть, сделать своим, управляемым, зависимым".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов предупредил, что президент России Владимир Путин хочет сделать из Украины "подневольную собаку", вернув Донбасс на своих условиях.

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