Сенцов раскритиковал Зеленского через Антоненко и Верланова

В день выборов известный украинский кинорежиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов раскритиковал нынешнюю власть, в частности из-за "липовых" дел против Андрея "Риффмастера" Антоненко и экс-главу ДПС Сергея Верланова. В связи с этим, он с грустью отметил, что в Украине отсутствуют изменения к лучшему.

"К сожалению, в лучшую сторону ничего не изменилось. Люди, которые продолжают почему-то называть себя" правоохранителями ", держат Антоненко в заложниках в качестве залога их "эффективности". Вся эта история может закончиться штурмом и не только здания суда. ГПУ наконец нашла" главного коррупционера " – это бывший глава налоговой службы Сергей Верланов. Кроме этого непонятного обвинение ему шьют еще финансирование терроризма – чтобы это дело вела СБУ, потому НАБУ отказывается подписывать фейковые подозрения", – написал Олег Сенцов.

Вместе с тем, по мнению режиссера, "зафаршмаченый по самые серые уши, знаменитый судья Вовк, о приключениях которого слышали почти все в Украине, кроме президента, позволяет Зеленскому проводить противозаконное опрос прямо на избирательных участках в день голосования".

Напомним, на днях суд продлил меру пресечения Андрею Антоненко, его оставили под стражей до 19 декабря.

Также ранее Генпрокуратура объявила подозрение экс-главе ГНС Сергею Верланову. Его обвиняют в злоупотреблении властью в должности. Впрочем, сам бывший чиновник обвинения называет безосновательными, а дело против него – политическим преследованием.

Позже общественный деятель, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин раскритиковал действия правоохранителей по отношению к Верланову и заявил, что история экс-главы ГНС больше похожа на желание Зеленского понравиться избирателям.

"Эта история – железобетонная подследственность НАБУ. То, что подозрение организовали СБУ и ОГП, уже вызывает серьезные сомнения в обоснованности этого действа. Есть у меня ощущение, что в НАБУ авторов идеи послали, оценив ее юридическую часть. Гораздо больше это похоже на попытку Баканова и Венедиктовой прикрыться от критики в сливе уже расследованных топ-дел", – отметил Шабунин.