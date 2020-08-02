Сенцов признался, почему не пойдет в политику

Мирослав Семенюк Политика 12:34, 2.08.2020 Обновлено: 12:40, 2.08.2020

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов в очередной раз подтвердил, что не планирует становиться политиком.

Как сказал он в интервью изданию "Новое время", украинская политика, да и политика вообще, – это очень грязное дело.

"Чтобы в нее углубиться, надо иметь очень сильную мотивацию. Мы видим много примеров, когда порядочные люди шли в политику и становились непорядочными. Или их просто поливали грязью, или они не справлялись с вызовами", – отметил Сенцов.

По его словам, чтобы вынырнуть из "этого болота", надо приложить усилия и потом еще "очень долго отмываться".

"Я вижу все эти примеры. Зачем туда прыгать?" – задался вопросом режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, социолог Евгений Головаха заявил, что Сенцов уже в ближайший год может составить серьезную конкуренцию в политике президенту Владимиру Зеленскому.

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