Главная Новости
13 сентября • обновлено в 10:08
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Сенцов открыл YES вместо Зеленского: о чем говорил

2.1т Читать материал на украинском

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов открыл конференцию YES (Ялтинская европейская стратегия) вместо президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своего выступления освобожденный политзаключенный показал пластиковую банку, в которой сохранял чай в тюрьме в России, а также именной бейдж заключенного.

Новости
"Это будущее России!" Сенцов безжалостно расправился с робой заключенного: видеофакт
Олег Сенцов на форуме YES

Олег Сенцов на форуме YES

Скриншот с видео

"Я написал на банке два слова "Слава" и "Украина". И эта банка путешествовала со мной всеми тюрьмами России", – подчеркнул он.

И добавил: "Я ставил ее на самое видное место. Она очень раздражала тюремщиков. Ее постоянно у меня забирали, отрывали флаг, пытались топтать – было много мелкой возни за эту банку. Это была моя маленькая борьба. Это, конечно, не Иловайск и не Дебальцево. Я не был на Донбассе, не был на войне – меня арестовали за два дня до того, как я должен был туда поехать. Так получилось. У каждого своя судьба".

При этом Сенцов обратился к Зеленскому: "Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену – в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент, сделайте так, чтобы эта банка как можно быстрее была полная".

Олег Сенцов на форуме YES

Олег Сенцов на форуме YES

Скриншот с видео

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил режиссера и пообещал приложить все усилия для освобождения всех украинцев.

Олег Сенцов на форуме YES

Олег Сенцов на форуме YES

Скриншот с видео

Новость обновляется

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Форум YES" на OBOZREVATEL.

Темы
Форум YES Украинские политзаключенные в России
Персоны
Олег Сенцов Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
2
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Imir Imir
Imir Imir
Быстро Сенцов в зебобиком стал,прям новая "надия"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На следующей конференции сенцов покажет дырявые носки, в которых просидел в тюряге все 5 рокив, потом жёлтые спереди и коричневые сзади трусы, в которых его арестовывали, и так далее, история рискует стать бесконечной, огромное количество артефактов, привезенных из тюряги, не даст нам отвлечься от темы хоть ненадолго! Весь мир знает, что террорюга сенцов сидел в тюрьме, на кой он это барахло на конференцию притащил? И ещё вопрос - Ялтинская конференция проходит в Ялте?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Пусть лучше расскажет,как арестантскую робу умудрился списстить в СИЗО?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel