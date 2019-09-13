Сенцов открыл YES вместо Зеленского: о чем говорил

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов открыл конференцию YES (Ялтинская европейская стратегия) вместо президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своего выступления освобожденный политзаключенный показал пластиковую банку, в которой сохранял чай в тюрьме в России, а также именной бейдж заключенного.

Олег Сенцов на форуме YES Скриншот с видео

"Я написал на банке два слова "Слава" и "Украина". И эта банка путешествовала со мной всеми тюрьмами России", – подчеркнул он.

И добавил: "Я ставил ее на самое видное место. Она очень раздражала тюремщиков. Ее постоянно у меня забирали, отрывали флаг, пытались топтать – было много мелкой возни за эту банку. Это была моя маленькая борьба. Это, конечно, не Иловайск и не Дебальцево. Я не был на Донбассе, не был на войне – меня арестовали за два дня до того, как я должен был туда поехать. Так получилось. У каждого своя судьба".

При этом Сенцов обратился к Зеленскому: "Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену – в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент, сделайте так, чтобы эта банка как можно быстрее была полная".

Олег Сенцов на форуме YES Скриншот с видео

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил режиссера и пообещал приложить все усилия для освобождения всех украинцев.

Олег Сенцов на форуме YES Скриншот с видео

Виступ Олега Сенцова на конференції YES pic.twitter.com/SQW31zDiSX — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Новость обновляется

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал