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19 октября • обновлено в 15:06
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"Не перестали быть братьями?" Сенцов объяснил скандальное высказывание о русских

2.3т Читать материал на украинском

Бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что его слова о родственности украинцев и русских, сказанные ранее в интервью, пытаются "перекрутить и вывернуть нужной злопыхателям стороной".

Об этом он написал в Facebook. При этом Сенцов подчеркнул, что "горд называть себя украинцем".

inforesist.org

inforesist.org

Олег Сенцов

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"Во мне нет ни капли украинской крови, если рассматривать вопрос происхождения. Но я гражданин Украины, рожденный на ее земле, как и многие из нас, осознавший причастность и ответственность за свою страну, там, на Майдане и принимавший активное участие в борьбе за настоящую независимость своей родины. Я горд называть себя украинцем и быть частью новой украинской нации, не формирующейся исключительно по национальному признаку, а объединяющейся прежде всего общей системой ценностей. В этом и есть наше главное и глубинное отличие от современных россиян", — рассказал Сенцов.

Он также высказал уверенность опасности непонимания между двумя народами. Это, уверен Сенцов, обычно оканчивается "танками, снарядами и штыками". При этом режиссер подчеркивает странность попыток отрицания "родственного происхождения украинского и русского народов".

"Странно пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови или не замечать, что мы все разные и объединены прежде всего любовью к Украине. Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это важнее любых споров о родственных корнях", — резюмирует Сенцов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Олег Сенцов сделал скандальное заявление о россиянах и украинцах, назвав их братскими народами.

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Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Cachko Elena
Cachko Elena
Не надо тогда говорить,что это братские народы. Это абсолютно разные нации по духу,менталитету,истории,традиций, обычаев,культуре,языку и т.д.
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70rus xxx
70rus xxx
Cachko Elena, спасибо,от души посмеялся.
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