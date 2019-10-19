"Не перестали быть братьями?" Сенцов объяснил скандальное высказывание о русских

Бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что его слова о родственности украинцев и русских, сказанные ранее в интервью, пытаются "перекрутить и вывернуть нужной злопыхателям стороной".

Об этом он написал в Facebook. При этом Сенцов подчеркнул, что "горд называть себя украинцем".

inforesist.org Олег Сенцов

"Во мне нет ни капли украинской крови, если рассматривать вопрос происхождения. Но я гражданин Украины, рожденный на ее земле, как и многие из нас, осознавший причастность и ответственность за свою страну, там, на Майдане и принимавший активное участие в борьбе за настоящую независимость своей родины. Я горд называть себя украинцем и быть частью новой украинской нации, не формирующейся исключительно по национальному признаку, а объединяющейся прежде всего общей системой ценностей. В этом и есть наше главное и глубинное отличие от современных россиян", — рассказал Сенцов.

Он также высказал уверенность опасности непонимания между двумя народами. Это, уверен Сенцов, обычно оканчивается "танками, снарядами и штыками". При этом режиссер подчеркивает странность попыток отрицания "родственного происхождения украинского и русского народов".

"Странно пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови или не замечать, что мы все разные и объединены прежде всего любовью к Украине. Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это важнее любых споров о родственных корнях", — резюмирует Сенцов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Олег Сенцов сделал скандальное заявление о россиянах и украинцах, назвав их братскими народами.

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