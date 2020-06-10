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10 июня • обновлено в 15:30
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Сенцов обратился с мощным призывом к Зеленскому из-за дела Шеремета

5.7т
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Украинский режиссер, освобожденный из российского плена, Олег Сенцов призвал президента Владимира Зеленского обеспечить справедливое рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее требование он изложил в открытом письме на имя главы государства. Обращение украинец также опубликовал на своей странице в Facebook.

"Преследования волонтеров и добровольцев продолжаются. Яркий пример – подозреваемые по делу Шеремета Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко, Яна Дугарь. Шесть месяцев прошло с тех пор, как 12 декабря 2019 года на брифинге, проведенном МВД с вашим участием, этих людей объявили "убийцами" и полиция озвучила свою версию событий", – начал Сенцов.

Сенцов и Зеленский

Сенцов и Зеленский

Он напомнил, что уже полгода двое из подозреваемых находятся под арестом, и столько же украинское общество наблюдает за этим делом.

"Суды не могут быть объективными и независимыми... В средствах массовой информации должностными лицами государственных органов сделано немало заявлений о причастности этих лиц к убийству Павла Шеремета. Именно это каждый раз предопределяет результаты судебных решений. это вопиющие нарушение прав человека, о чем свидетельствует практика Европейского суда", – подчеркнул украинский режиссер.

По его словам, объективным в этом случае является общество, которое видит многочисленные независимые журналистские расследования, "опровергающие версию следствия, аргументы и доказательства". В то же время содержание этих людей под стражей делает атмосферу в стране общественно-опасной.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Oleg Sentsov

"Исходя из голословных предположений обвинения, отсутствия доказательств и реноме подозреваемых по делу Шеремета, а также беспрецедентного количества известных и авторитетных людей, которые имеют особое доверие в обществе, готовых принять подозреваемых на поруки – содержание этих людей под стражей делает общественно-опасной атмосферу в стране", – отметил бывший узник Кремля.

Он добавил, что Европейский суд по правам человека возьмет во внимание все аргументы и примет решение, если "украинская судебная система будет не способна дать надлежащую оценку таким "доказательствам" следствия.

"Требуем от вас как президента Украины гарантировать выполнение норм Конституции, соблюдение конституционных прав и свобод Кузьменко, Антоненко, Дугарь, обеспечить справедливое рассмотрение этого дела независимым и беспристрастным судом, чтобы не продолжалось безосновательное содержание за решеткой невиновных людей", – призвал Зеленского Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • В январе 2020 года тогдашний генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

  • Киевский апелляционный оставил под стражей подозреваемую Кузьменко.

  • Рябошапка 2 марта сообщил, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

  • Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства Шеремета еще на два месяца – до 12 июня.

  • Подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь предоставили доступ к материалам досудебного расследования и позволили с ними ознакомиться.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Олег Сенцов Владимир Зеленский Павел Шеремет
Место
Украина
Тег
расследование
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