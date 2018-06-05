Сенцов обратился к лидерам стран "Большой семерки"

Голодающий в российском СИЗО украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо лидерам стран "Большой семерки".

Он отметил, что надеется на их внимание ко всем узникам Кремля, а не к одной личности. Соответствующее письмо передала сестра Сенцова Наталья Каплан "Громадському".

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!" – написал Сенцов.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

По словам сестры украинца, ему ежедневно колют по литру глюкозы с начала голодовки. 4 июня с ним удалось встретиться адвокату Дмитрию Динзе, который позже рассказал о его состоянии.