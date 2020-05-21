Сенцов назвал угрозу для режима Путина в Крыму

Виктория Довгань Политика 11:16, 21.05.2020 Обновлено: 11:17, 21.05.2020

Репрессиих против крымских татар во временно оккупированном Крыму свидетельствуют о том, что в этих людях российский президент Владимир Путин видит главную угрозу своей власти.

Об этом на личной странице в Facebook написал украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов, выступая в поддержку незаконно заключенных оккупантами жителей захваченного полуострова.

Олег Сенцов

"Одной из больших групп заложников Кремля являются крымские татары. Путин очень не хочет их освобождать, потому что это самая большая угроза стабильности его режима в Крыму. Мы должны всегда помнить об этих мужественных ребятах и говорить о них вслух", – написал он.

"А еще можно засыпать российскую прокуратуру письмами. Поддержим сегодня Сервера Мустафаева и будем требовать от России его освобождения", – призвал Сенцов под фото крымскотатарского правозащитника, находящегося в застенках захватчиков уже два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов признался в ненависти к Советскому Союзу. Он обвинил его создателей в том, что они положили на алтарь гражданской войны миллионы жизней, чтобы попытаться осуществить утопическую идею.

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