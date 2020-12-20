Сенцов назвал свое освобождение "подарком" для Зеленского

Бывший узник Кремля Олег Сенцов назвал свое освобождение "подарком" президента России Владимира Путина своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Об этом украинский режиссер заявил в программе "Рандеву с Яниной Соколовой". По его мнению, это была приманка для уступок со стороны президента Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все понимают, что Путин делал это для него (Зеленского). Преподнес этот подарок, чтобы его заманить. Это приманка, чтобы он пошел на переговоры и что-то отдал", – пояснил Сенцов.

При этом бывший политзаключенный отметил, что благодарен Зеленскому за освобождение.

"Я поблагодарил Зеленского первым, когда сошел (с самолета) и пожал ему руку. Я действительно ему благодарен, ведь он это сделал – прошел последнюю милю", – сказал Сенцов.

Режиссер добавил, что над освобождением его и других пленников работали пять лет пятый президент Украины Петр Порошенко, активисты, обычные граждане, европейские политики и нынешний глава государства, который прошел "решающую милю".

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцова арестовали в 2014 году в оккупированном Россией Симферополе. Его обвинили в "руководстве террористической группировкой, которая планировала взорвать памятник Ленину".

В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключение в тюрьме строгого режима.

Сенцова в числе 35 украинцев вернули в Украину в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.