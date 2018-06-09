Сенцов на грани: появились тревожные данные о здоровье узника Кремля

Голодовка украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, может привести к отказу почек и другим тяжелым последствиям.

Об этом рассказала двоюродная сестра украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, передает "Апостроф".

"Состояние Олега пока оценивается как стабильное, но врачи предупреждают, что он подошел к критической черте, за которой будет только хуже и все будет очень плохо. Олега предупредили, что в случае ухудшения состояния здоровья будет принято решение о принудительном кормлении – это трубка через нос и вливается питательная смесь. Надо понимать, что даже в России принудительное кормление приравнивается к пыткам", - пояснила она.

Каплан добавила, в колонии готовы пойти на принудительное кормление, хоть это и незаконно. И главной опасностью для жизни Сенцова является отказ почек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

По словам сестры украинца, ему ежедневно колют по литру глюкозы с начала голодовки.

Его адвокат Ольга Динзе заявила, что режиссер не будет отказываться от кормления и готов к смерти.