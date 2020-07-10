Сенченко заявил о срыве обороноспособности страны.

Народный депутат V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы Администрации Президента в 2014 Андрей Сенченко сообщил, что заявления о том, что для украинской армии вовремя закупаются все виды боеприпасов не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на канала "1 + 1" 9 июля. Он отметил, что располагает цифрами, которые подтверждают это высказывание, но они являются тайными, потому озвучивать их не имеет права (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я могу утверждать, что уже надо привлекать к ответственности тех лиц в Министерстве обороны Украины, которые отвечают за выполнение государственного оборонного заказа. Прошло полгода и ни одного снаряда не закупили. Более того, у нас происходит уже второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра. Сначала была эта комбинация, которой ФСБ участвовала с втягиванием завода "Артем", где фактически украли деньги, которые государство выделило. Сейчас второй акт, когда производство пытаются уничтожить полностью", – заметил Сенченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия наращивает военный потенциал у границ Украины, зато в самой Украине власть сокращает численность армии, а действия силовиков подрывают обороноспособность государства.