На фоне оружейных скандалов Кабмин изменил состав Комиссии по импортозамещению

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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На фоне оружейных скандалов Кабмин изменил состав Комиссии по импортозамещению

Кабинет министров Украины на фоне скандалов с закупкой устаревшего импортного вооружения изменил состав Межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения.

Так, 18 ноября 2020 постановлением №1143 Кабмин ввел в состав Межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения председателя объединения организаций работодателей "Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины" Андрея Сенченко.

Первоочередной задачей комиссии является координация действий государственных органов и предприятий, причастных к реализации государственной политики по импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе.

"Сейчас в стране существует не только проблема импортозамещения составляющих и комплектующих для производства украинской продукции оборонного назначения. По коррупционными схемами закупаются устаревшие зарубежные образцы техники, вооружения и боеприпасов при том, что уже сегодня украинские предприятия способны производить новую, качественную и конкурентную продукцию. Межведомственная комиссия должна стать как более эффективным инструментом по организации импортозамещения, так и барьером от закупки некачественного оружейного хлама для нашей армии", – отметил Сенченко.

По его словам, критически важно поддержать отечественные оборонные предприятия всех форм собственности, углубить локализацию и создать такую экономическую среду, которая бы максимально способствовала разработке, производству и реализации высокотехнологичной продукции украинских компаний на внутреннем, а затем и внешних рынках.

Сенченко отметил, что в условиях текущих и потенциальных угроз страна не сможет чувствовать себя в безопасности без налаженного собственного производства военной техники, вооружения и боеприпасов.

Украина