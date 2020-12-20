Сенченко: России придется вернуть Крым, компенсировать убытки и извиниться за оккупацию

России придется не только начать диалог с Украиной по крымскому вопросу, но даже вернуть оккупированный полуостров назад в состав нашего государства.

Об этом OBOZREVATEL сказал украинский политик и экс-вице-премьер крымского правительства Андрей Сенченко, комментируя недавнюю резолюцию влиятельной международной Организации объединенных наций (ООН), которая призывает усилить международное взаимодействие для прекращения незаконной оккупации Крыма Россией.

"К сожалению, организации такого уровня очень медленно решают острые вопросы. В 14-м году и после этого нам постоянно выражали сочувствие, но никак не могли вытащить из себя реальное определение происходящего в Крыму и на Донбассе. Поэтому недавняя резолюция ООН – новый шаг вперед. А России придется вернуть Крым", – заявил он.

На уточнение OBOZREVATEL о возможной реакции России, которая уже шестой год отказывается обсуждать вопрос аннексии Крыма на любых встречах, считая его закрытым, Сенченко заверил, что у нового президента не будет другого выхода, как начать переговоры по возвращению Крыма назад.

"Да, договориться с Путиным и путинской Россией невозможно. Однако, смена власти там будет, и новому президенту не будет смысла тянуть нынешние проблемы дальше. Вооруженный захват, оккупация Крыма и продолжение агрессии против Украины в разных направлениях тянет Россию на дно", – считает Сенченко.

"Путинскому преемнику придется возвращаться к международному праву, извиняться перед Украиной и украинцами, компенсировать убытки разрушенных сфер, инфраструктуры на Донбассе и конечно же, вернуть Крым", – добавил политик.

Напомним, что несмотря на пандемию коронавируса, когда ведущие страны мира заняты преодолением ее последствий, Украине удалось не только продвинуть новую идею по возврату оккупированного Крыма в свой состав, но и привлечь к ней международных партнеров. Речь идет об инициативе "Крымская платформа". Это новая площадка для переговоров по деоккупации Крыма и его возвращению. Первый саммит запланирован на май 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский представил "Крымскую платформу" в ООН

Концепцию платформы в ООН еще 23 сентября представил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда же он предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для возвращения Крыма.

Россия сначала отказывалась от любого своего привлечения, однако теперь из-за катастрофической нехватки питьевой воды на полуострове в лице депутата Натальи Поклонской намекает на свое участие.

"Крымская платформа" – достаточно удачный шаг. За многие годы все же нашли формулу, которая не позволяет забыть о Крыме и постоянно активизирует этот вопрос. Такая тактика добавляет возможностей по привлечению в работу платформы новых стран. На Россию надо давить дальше, потому что ничего другого кроме давления, там не понимают", – подытожил Сенченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил о больших запасах пресной воды под прилегающей к оккупированному Крыму акватории Азовского моря. Мол, для решения проблемы с пресной водой на полуострове выделяются соответствующие средства и РФ не будет на этом экономить.