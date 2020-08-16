Семью оппонента Лукашенко впустили из России в Украину

Мирослав Семенюк Политика 10:25, 16.08.2020 Обновлено: 10:40, 16.08.2020

В воскресенье, 16 августа, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника с детьми въехала в Украину с территории России.

Как сообщил Цепкало в Facebook, более двух часов его семью не хотели пропускать на границе.

"Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе. Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции", – написал политик.

Позднее он уточнил, что Веронике с детьми разрешили пересечь границу РФ в направлении Украины.

Скрин Facebook
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Валерий Цепкало также уехал из Москвы и теперь пребывает в Киеве.

При этом Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война", в которой воюют граждане одной страны.

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