Семья Порошенко почтила погибших защитников Украины. Фото

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память защитников Украины, погибших в боях за нашу страну.

Как сообщает пресс-служба политсилы, церемония состоялась в мемориальном комплексе "Зал памяти" на территории Министерства обороны Украины, который был открыт 14 октября 2018 года.

Добавим, что мемориальный комплекс был создан при содействии и инициативе пятого Президента Украины Петра Порошенко. В мемориале ежедневно совершается ритуал поименного упоминания воинов Вооруженных сил, погибших в день ритуала, начиная с 1992 года в боях за Украину или в миротворческих миссиях. После каждой фамилии раздается звон памяти.

Порошенко почтил погибших защитников Украины "Евросолидарнисть"

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить всех украинцев с огромным праздником. Праздником Дня защитника Отечества. Очень важно, что этот праздник совпадает с днем Покровы Пресвятой Богородицы. Кто-то видит в этом символизм содержания традиций украинской армии, украинского войска с княжескими дружинами, с воинами УПА, с воинами УНР, со славными историческими героями. Потому история Украины – это история украинских героев. А для кого-то очень важные герои XXI века, которые отдали свою жизнь для того, чтобы остановить российского агрессора, для того чтобы спасти Украину", – сказал Порошенко.

Семья Порошенко на церемонии "Евросолидарнисть"

"В 2014-м году 14 октября указом был введен этот праздник. А два года назад был открыт этот музейным комплекс. И каждый день украинцы приходят сюда для того, чтобы почтить память тех, кто именно в этот день отдал свою жизнь, для того, чтобы в Украине было будущее. И я хочу в этот день поблагодарить всех защитников, – потому что это не 23 февраля с мужским праздником. У нас большое количество женщин – защитники Украины", – подчеркнул политик.

В Киеве почтили памятт погибших защитников Украины "Евросолидарнисть"

"Мы изменили философию этого праздника. Мы стали уважать, любить украинское войско и украинскую армию. Несмотря на то, что отношение действующей власти очень прохладное к защитникам Украины. Оно чужое им. Но я хочу подчеркнуть, что уровень доверия, уровень авторитета украинской армии, ВСУ является самым высоким среди всех украинских государственных институтов. И украинский народ заслуженно отдает им почет и уважение. дорогие защитники Украины, дорогие мужчины и женщины, поздравляю вас с этим праздником, праздником Дня защитника", – добавил нардеп.

Петр Порошенко почтил погибших защитников Украины. "Евросолидарнисть"

"Я также хочу сегодня поздравить всех украинцев с праздником Защитника Украины. Действительно, любое государство не может существовать без сильного войска, хранящего суверенитет и целостность страны. Мы сегодня отдаем наш почет и уважение всем защитникам, которые защищали и защищают границы Украины. склоняем голову перед теми, кто отдал свою жизнь за свободную, независимую и прогрессивную Украины", – сказала Марина Порошенко.

Семья Порошенко почтила погибших защитников Украины "Евросолидарнисть"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника Украины.