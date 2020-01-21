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21 января • обновлено в 08:51
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"Семья – мужчина и женщина": Тимошенко категорично высказалась об однополых браках

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Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко считает, что в Конституции Украины нужно закрепить традиционную семью.

Свое мнение касательно однополых браков Тимошенко высказала в эфире программы "Свобода слова". Под "традиционной семьей" политик подразумевает такую, которую создают мужчина и женщина.

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"Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где мужчина и женщина должны создавать семью и жить. Если у людей есть другое видение на это, то это их личное дело. Но делать это (легализировать однополые браки – ред.) частью Конституции и наоборот это подталкивать ... Я считаю, что это просто какая-то странная история", – отметила Тимошенко.

По словам политика, украинское общество "на 90% христиане и верующие люди". В то же время Тимошенко считает, что каждый человек имеет свою свободу, которую никто не может ограничить.

Тимошенко категорично высказалась об однополых браках

Тимошенко категорично высказалась об однополых браках

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что у президентской партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
ЛГБТ
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