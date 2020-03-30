Семья Луценко оказала помощь больницам в борьбе с коронавирусом

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с женой Ириной оказали финансовую помощь в закупке спецлаборатории, которая дает возможность выявить в крови наличие вирусов на второй день заражения, а не через 14 дней инкубационного периода.

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Как отметила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, это позволит не бороться с последствиями болезни, а действовать на опережение.

Кроме того, по ее словам семья Луценко оказала помощь в приобретении оборудования, которое позволит делать операции по пересадке легких.

Также в Институте сердца ними было профинансировано из личных средств присоединение к аппарату искусственного сердца больного, который теперь сможет спокойно (в течение полугода) дождаться донора для пересадки сердца.

Сарган также добавила, что сын супругов Александр, который еще в школьном возрасте перенес онкозаболевание, продолжает ежемесячно перечислять средства на лечение онкобольным детям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявил, что в Украине есть острая необходимость в аппаратах искусственной вентиляции легких на фоне распространения коронавируса в стране.

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