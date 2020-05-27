Жена и дочь директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимира Чумакова в 2019 году купили в Испании дом и участок.

Как сообщает "Харьковский антикоррупционный центр", ссылаясь на декларацию чиновника, дом в 300 квадратных метров обошелся им в 16,4 миллиона гривен. А вот стоимость земельного участка в 27 соток указывать не стали.

Сайт KHARKIV Today сообщил, что для приобретения этого дома жена чиновника Ольга Чумакова заняла 45 тысяч евро у гражданки России Марины Поповой. А после покупки дома Ольга получила кредит в испанском банке Banсo Sabadell в размере 385 тысяч евро. В то же время она приобрела корпоративные права компании "Альт Инвест Плюс" стоимостью 3,15 млн грн.

Семья чиновника из Харькова купила дом в Испании за 16,4 млн грн НАПК

Сам Владимир Чумаков за год заработал около 300 тысяч гривен, а его жена – 4,5 млн гривен в качестве дивидендов и заработной платы от чешской фирмы Prof Materials s.r.o. Владельцами же этой фирмы является сама Ольга и Марина Попова, у которой она занимала деньги.

По информации "Харьковского антикоррупционного центра", эта и другие компании семейства Чумаковых поставляют трубы украинским компаниям, получающим подряды от того самого департамента, где работает Владимир Чумаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка для покупки дома во Франции взял кредит на 440 тысяч евро.