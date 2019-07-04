Семьи Небесной Сотни призвали главу Офиса президента Богдана не защищать убийц Героев Майдана

Общественная организация "Родини Небесної Сотні" возмущена заявлением главы Офиса президента Андрея Богдана, который считает, что протесты против регистрации кандидатом в народные депутаты экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева – политическая акция.

Активисты призвали представителей президента не защищать политиков, которые могут быть причастны к убийствам на Майдане. Об этом говорится на странице организации в Facebook.

"Мы, родные погибших Героев Небесной Сотни во время Революции Достоинства, глубоко возмущены заявлениями главы Офиса президента Богдана, который сегодня защищает убийц наших детей. Который считает, что борьба против сепаратистов – это "предвыборный пиар", – отмечается в заявлении.

Майдан Еtcetera

Представители семей Героев Небесной Сотни считают, что "Клюев – это не просто сепаратист".

"Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем за страшные преступления против народа Украины. Клюев и такие, как он, предали свою Родину, принесли в Украину войну и смерть. И это – очевидные вещи, не требующие ни доказательств, ни обсуждений", – говорится в сообщении.

Общественные активисты предложили Богдану прийти к родственникам погибших во время Революции Достоинства, а также к раненым бойцам и посмотреть им в глаза.

"По какую сторону фронта вы находитесь, господин Богдан?" – спросили активисты.

В организации отметили, что они никогда не смирятся с тем, "чтобы убийцы, отсидев пять лет в Москве, теперь вернулись в Украину и назывались народными депутатами".

"Это плевок в глаза народа! Это циничное издевательство над народной памятью", – считают представители семей Небесной Сотни.

Общественные активисты призвали главу Офиса президента не забывать о Майдане, который "выносил всех врагов Украины".

"Не делайте так, чтобы вынес и вас", – предупредили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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