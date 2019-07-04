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Семьи Небесной Сотни призвали главу Офиса президента Богдана не защищать убийц Героев Майдана

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Общественная организация "Родини Небесної Сотні" возмущена заявлением главы Офиса президента Андрея Богдана, который считает, что протесты против регистрации кандидатом в народные депутаты экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева – политическая акция.

Активисты призвали представителей президента не защищать политиков, которые могут быть причастны к убийствам на Майдане. Об этом говорится на странице организации в Facebook.

"Мы, родные погибших Героев Небесной Сотни во время Революции Достоинства, глубоко возмущены заявлениями главы Офиса президента Богдана, который сегодня защищает убийц наших детей. Который считает, что борьба против сепаратистов – это "предвыборный пиар", – отмечается в заявлении.

Майдан

Майдан

Еtcetera

Представители семей Героев Небесной Сотни считают, что "Клюев – это не просто сепаратист".

"Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем за страшные преступления против народа Украины. Клюев и такие, как он, предали свою Родину, принесли в Украину войну и смерть. И это – очевидные вещи, не требующие ни доказательств, ни обсуждений", – говорится в сообщении.

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Общественные активисты предложили Богдану прийти к родственникам погибших во время Революции Достоинства, а также к раненым бойцам и посмотреть им в глаза.

"По какую сторону фронта вы находитесь, господин Богдан?" – спросили активисты.

В организации отметили, что они никогда не смирятся с тем, "чтобы убийцы, отсидев пять лет в Москве, теперь вернулись в Украину и назывались народными депутатами".

"Это плевок в глаза народа! Это циничное издевательство над народной памятью", – считают представители семей Небесной Сотни.

Общественные активисты призвали главу Офиса президента не забывать о Майдане, который "выносил всех врагов Украины".

"Не делайте так, чтобы вынес и вас", – предупредили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты бывшего главу Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

  • МВД, ГПУ и Верховный суд обратились в ЦИК из-за Клюева.

  • Центральная избирательная комиссия сняла с выборов в Верховную Раду бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

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Тема
Расстрелы на Майдане
Персоны
Андрей КлюевАндрей Богдан
Место
Украина
Теги
МайданНебесная Сотня
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Закон Порядок
Закон Порядок
когда суд был ,неужели Клюев виноват?
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Питон Каа
Питон Каа
Кому нужна была стрельба на Майдане? Действующей на тот момент власти? В последнюю очередь. Стрельба на Майдане была нужна тем, кто в результате вооруженного переворота стремился захватить власть на Украине. После того, как Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции в присутствии иностранных послов, для тех, кто стремился захватить власть в свои руки возникла реальная угроза, что снижение накала страстей может помочь Януковичу удержать власть, либо на предстоящих выборах украинцы выберут не их. Вот тогда и возникли эти снайперы, которые стреляли в обе стороны. Классика цветных революций.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все правильно. Я считаю что эту пощечину все поклонники Небесной Сотни получит заслуженно. Люди погибли за зря. Потому что вы не продолжили борьбу, а все пустили на самотек и отдав косячнику Пете и Ко в управление. А начатое надо было доводить до конца, но теперь расхлебывайте последствия ваших пассивных ожиданий. Это будет вам уроком, что не ждите и ненадейтесь на кого-то. Все сами.
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Закон Порядок
Закон Порядок
Бешенство Ватки, все претензии к Госдепу США.
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