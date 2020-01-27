Семьи Небесной Сотни обратились к Раде: "ЕС" требует поддержать

Партия "Европейская солидарность" призвала другие партии поддержать требование семей Героев Небесной Сотни относительно непрозрачной ситуации вокруг расследования "дел Майдана", незаконности последних кадровых назначений в Государственном бюро расследований.

Об этом говорится в заявлении на сайте пресс-службы политсилы. Депутаты сообщили, что, как и другие фракции и руководство Верховной Рады, получили публичное обращение семей погибших во время Революции Достоинства активистов.

"Европейская солидарность" призывает все парламентские фракции занять солидарную позицию относительно требований семей Героев Небесной Сотни по кадровым назначениям в ГБР и расследованиям дел Майдана. Также мы выражаем возмущение действиями руководства ГБР, 25 января препятствовавшие депутатской деятельности парламентариев, которые хотели встретиться с и.о. директора ГБР И. Венедиктовой и передать заявление семей Небесной Сотни", – сказано в сообщении.

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В политсиле отметили, что сейчас в Украине есть большие риски разрушения парламентаризма, дискредитации народных депутатов и самого статуса депутата.

"Призываем все фракции противостоять этим действиям. Госпожа Венедиктова и ее подчиненные грубо нарушили нормы закона "О статусе народного депутата Украины" и решения Конституционного Суда Украины, создав опасный прецедент. И это требует реакции всего парламента.

Также выражаем свое возмущение действиями председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, который фактически самоустранился в этой ситуации, так и не встретился с семьями Небесной Сотни и не приложил никаких усилий, чтобы вчерашняя коллега по парламенту уважала закон и статусе народного депутата. Считаем, что сегодня нужно усиливать парламентский контроль за деятельностью правоохранительных органов, а не ослаблять его", – говорится в заявлении.

Пресс-служба "Европейской солидарности" Обращение семей Небесной Сотни

В "ЕС" также призвали коллег из других фракции занять солидарную позицию в поддержке требований семей Небесной Сотни и выразили ожидания, что председатель Верховной Рады организует соответствующую совместную встречу руководства парламента, фракций и семей героев.

"Ожидаем от спикера парламента, что он обеспечит присутствие на этой встрече и.о. директора ГБР госпожи Венедиктовой, чтобы она публично объяснила свое неуважение к закону, статусу народного депутата, и последние непрозрачные кадровые решения, сделанные ею, несмотря на имеющийся конфликт интересов", – добавили в партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" встретились с семьями Героев Небесной Сотни и общественными активистами, участниками Революции Достоинства, которые призвали политические партии и гражданское общество консолидироваться для противодействия попыткам власти Зеленского "слить" дела Майдана.

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