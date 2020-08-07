Семьи "Небесной Сотни" – о назначении Татарова: власть пробивает очередное дно

Назначение Олега Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОП – надругательство над памятью всех тех, кто отстаивал в 2013- 2014 годах и во время российской агрессии европейский вектор развития Украины.

Об этом говорится в заявлении ОО "Семьи Героев Небесной Сотни", которое опубликовано в Facebook. В сообщении сказано, что "власть в очередной раз пробивает моральное дно и еще раз свидетельствует о пренебрежении к европейским демократическим ценностям, Законов Украины и Достоинства".

"Назначение на должность заместителя Главы Офиса Президента Украины соратника Захарченко Олега Татарова, человека, который в течение Революции Достоинства ежедневно клеветал и преследовал ее участников, является еще одним событием, которое продолжает и утверждает реванш пророссийских сил и возвращение старой гвардии времен Януковича", – говорится в заявлении.

В учреждении добавили, что имеют в виду включение в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений во время Революции Достоинства и по которым не было вынесено судебных приговоров.

"Уже более года команда Зеленского демонстрирует равнодушие и пренебрежение требованиями общественности. Призываем все патриотические проукраинские силы к объединению для усиления давления на власть на всех уровнях для недопущения сползания нашей страны к авторитаризму, нивелирования достижений Революции Достоинства, отстаивание европейского вектора развития нашей страны" , – резюмировали авторы обращения.

ОО Семьи "Небесной Сотни" / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL: