Семейный подряд: скандальный "Юзик" обзавелся новой помощницей

Нардеп-мажоритарщик с Днепропетровщины и близкий друг президента Украины Владимира Зеленского, Юрий Корявченков, больше известный как "Юзик", взял в помощницы свою жену.

Как пишет движение "ЧЕСТНО", Татьяна Корявченкова работает в "Юзика" якобы на общественных началах. Как отметил сам нардеп, жена ему помогает.

"Она закончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает", – прокомментировал Корявченков.

Нардеп Юрий Корявченков взял в помощницы жену

Татьяна Корявченкова активно постит в Facebook информацию о нардепах от "Слуги народа" и президента Украины Владимира Зеленского.

Всего у Юрия Корявченкова восемь помощников-консультантов. Из них платно работают трое – Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.

"Юзик" с женой Татьяной

Напомним, недавно Юрий Корявченков попал в громкий "кассетный скандал". СМИ опубликовали аудиозапись разговора с голосами, похожими на голоса нардепов от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, Владимира Захарченко, Вячеслава Медяника с, якобы, руководителем полиции Кривого Рога. На аудиозаписи депутат из Кривого Рога Юзик якобы учил криворожских правоохранителей, как "решать вопросы".

Как писал OBOZREVATEL, выяснилось, что официально оформленный помощник нардепа Анны Бондарь ранее был осужден за убийство на 14 лет лишения свободы.

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