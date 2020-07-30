Семейные разборки "слуги народа" засняли на видео: нардеп застал жену с любовником

В сети появилось видео драки, на котором фигурировал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский. Однако политик заверил, что никого не бил, а просто хотел выяснить отношения с любовником жены.

Скандальный ролик сперва появился на Telegram-канал "ЗЕландия". Его авторы утверждали, что Стрихарский якобы был в неадекватном состоянии из-за употребления наркотиков или алкоголя. Из-за этого, с их слов, 26 июля он набросился на посетителей одного из киевских ресторанов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Согласно этой версии, Стрихарский якобы напал на женщину, а его охрана избила мужчину, который заступился за спутницу.

Однако в комментарии изданию "Страна" нардеп опроверг эту информацию и заявил, что все было совсем не так. Впрочем, участие в конфликте Стрихарский все же признал. Оказалось, что он застал в ресторане свою жену с любовником.

"Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил, и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал", – рассказал Стрихарский свою версию событий.

"Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел. А потом начали вбрасывать такое г*вно. Я знаю, что это все неправда. Какие наркотики, о чем вы говорите? Я всю жизнь спортом занимаюсь. Инстаграм посмотрите. Чисто заказуха. Вы же понимаете, что чувства еще есть, но после этой ситуации точно ничего нет", – возмутился парламентарий.

Напомним, что Стрихарский является членом Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В 2019 году он подавался на присвоение звания заслуженного строителя Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в сети появилось видео потасовки в ресторане Киева при участии народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.