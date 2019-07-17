"Семь пятниц на неделе!" Зеленского уличили в незнании закона

Президент Украины Владимир Зеленский своим требованием срочно созвать внеочередное заседание Верховной Рады показал незнание законодательства.

На это обратил внимание в Facebook народный депутат Украины от фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Президенту, который считает парламент прислугой слуги народа, советую заглянуть в закон о регламенте ВР, где есть ст. 11. В ней понятно написано, что внеочередное заседание созывается не позднее, чем в семидневный срок, а документы народным депутатам предоставляются не позднее, чем за три дня", – подчеркнул он.

Зеленского уличили в незнании закона

Арьев подчеркнул, что 18 июля, как того хотел Зеленский, его прихоть выполнить невозможно в соответствии с законом.

"Возможно, во вторник, если ему это еще будет нужно после выборов. При этом пусть новый гарант подумает, что ему больше надо – распускать эту Верховную Раду или опять собирать. А то на Банковой теперь семь пятниц на неделе", – написал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 июля заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка сообщил о том, что будет созвано заседание Рады.

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что внеочередное заседание оправдано, если оно принесет результат в виде какого-либо решения. В противном случае предложение о его проведении можно расценивать как троллинг.

Затем Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля.

Спикер ВРУ в ответ посоветовал президенту переделать его обращение.

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