Семь лет тюрьмы: в Раде намерены жестко искоренять "кнопкодавство"

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект # 8461, предлагающий штрафовать и сажать нардепов за "кнопкодавство".

Соответствующие изменения хотят внести в Уголовный кодекс Украины, сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

За голосование одного депутата вместо другого в парламенте предлагают наказывать лишением свободы сроком от 3 до 7 лет и штрафом в размере 170 000 гривень.

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Верховная Рада Украины

"Только внедрение жесткой ответственности позволит сделать "кнопкодавство" невозможным и очистить Верховную Раду Украины от лиц, которые хоть и были выбраны народными депутатами, но не желают исполнять свои прямые обязанности и принимать личное участие в работе парламента", ― написал автор законопроекта нардеп от фракции "Народного фронта" Леонид Емец в объяснительной записке.

Как писал OBOZREVATEL, в Польше за "кнопкодавство" депутат может получить 5 лет тюрьмы