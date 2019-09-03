"Селезенку перебью!" Савченко заступилась за сестру, угрожая экс-министру

Сестра бывшего народного депутата Надежды Савченко Вера пообещала "перебить селезенку" экс-министру транспорта Евгению Червоненко.

Таким образом, она прокомментировала скандал, который произошел в эфире телеканала "112 Украина" между ее сестрой и Червоненко.

"Ты еще раз своего грязного рота откроешь на мою мать, я тебе селезенку перебью. Обещаю. Тут Украина", – написала Вера Савченко в Facebook.

Напомним, что в эфире ТВ-шоу возник спор между Надеждой Савченко и Червоненко. В ходе обсуждения Савченко назвала высказывания Червоненко пошлыми и сексистскими, а он припомнил ей антисемитские заявления на одном из предыдущих эфиров.

"Ну и дура ты. Самое страшное – безграмотные кухаркины дети. Самое страшное. Изучайте матчасть. Тьфу, бл*. Я с быдлом разговаривать не буду", – разгневался Червоненко и покинул студию.

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Отметим, что в эфире ТВ Савченко рассказывала, как предприятие "Мотор Сич" из государственной собственности перешло в руки экс-нардепа Вячеслава Богуславского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Надежда Савченко, которая на внеочередных выборах в Верховную Раду получила всего восемь голосов и не смогла пройти в новый парламент, объяснила свое поражение грязными технологиями.

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