Секвестр бюджета: власть расписалась в своей несостоятельности

Михаил Бродский Политика 21:52, 13.04.2020

Сперва Зеленский стал президентом, потом начал назначать своих друзей и их друзей во власть и мы все оказались в ж....

Сегодня, под прекрытием короновируса, они расписались в своей несостоятельности, проведя секвестр бюджета.

Хочу им сказать: как, господа, вы не садитесь, вы в музыкаты не годитесь.

Осенью будет очередной слив Кабмина. Идей у них нет, опыта тоже и воли тоже нет. Страдать бедным, как всегда.

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Политика

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