Сперва Зеленский стал президентом, потом начал назначать своих друзей и их друзей во власть и мы все оказались в ж....

Сегодня, под прекрытием короновируса, они расписались в своей несостоятельности, проведя секвестр бюджета.

Хочу им сказать: как, господа, вы не садитесь, вы в музыкаты не годитесь.

Осенью будет очередной слив Кабмина. Идей у них нет, опыта тоже и воли тоже нет. Страдать бедным, как всегда.