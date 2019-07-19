"Секундочку!" У Полторака и Зеленского объяснили инцидент на публике

Президент Украины Владимир Зеленский не толкал министра обороны Степана Полторака, как это могло показаться на видео.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, военный эксперт Юрий Бутусов после общения с министром.

"Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в Министерстве обороны на презентации жилых модулей. При съемке со спины с расстояния видно, что президент Зеленский резко развернулся и сделал резкий жест в сторону министра либо даже толкнул. Однако Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло", – написал он.

"С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Рябошапке и Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" – добавил Бутусов.

Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов встреча якобы пошла по плану.

Зеленский оттолкнул Полторака Скриншот видео

В комментарии InfoResist пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир заявила: "Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы офиса президента".

Кушнир добавила, что президент жестикулировал. "Диалог был конструктивным в течение всей встречи", – сказала она.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка также разъяснил, что между Зеленским и Полтораком не было никакого конфликта и тем более толчка.

"Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке и президент попросил Степана Полторака подождать. И все", – сказал Рябошапка.

Кроме того, начальница Центральной телерадиостудии МО Украины Яна Холодная в Facebook прокомментировала инцидент с министром.

"Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. Имеет хорошее настроение. И с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ. Именно в этот момент я докладывала по нашей работе и здесь понеслась.... Владимир Зеленский ударил министра обороны. Уважаемые, вы серьезно? Мы что живем в каком-то первобытном обществе? Разве такое возможно в правовом государстве?" – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, обозвав его "чертом" и "разбойником".

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