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"Секундочку!" У Полторака и Зеленского объяснили инцидент на публике

7.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не толкал министра обороны Степана Полторака, как это могло показаться на видео.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, военный эксперт Юрий Бутусов после общения с министром.

"Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в Министерстве обороны на презентации жилых модулей. При съемке со спины с расстояния видно, что президент Зеленский резко развернулся и сделал резкий жест в сторону министра либо даже толкнул. Однако Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло", – написал он.

"С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Рябошапке и Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" – добавил Бутусов.

Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов встреча якобы пошла по плану.

Зеленский оттолкнул Полторака

Зеленский оттолкнул Полторака

Скриншот видео

В комментарии InfoResist пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир заявила: "Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы офиса президента".

Кушнир добавила, что президент жестикулировал. "Диалог был конструктивным в течение всей встречи", – сказала она.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка также разъяснил, что между Зеленским и Полтораком не было никакого конфликта и тем более толчка.

"Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке и президент попросил Степана Полторака подождать. И все", – сказал Рябошапка.

Кроме того, начальница Центральной телерадиостудии МО Украины Яна Холодная в Facebook прокомментировала инцидент с министром.

"Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. Имеет хорошее настроение. И с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ. Именно в этот момент я докладывала по нашей работе и здесь понеслась.... Владимир Зеленский ударил министра обороны. Уважаемые, вы серьезно? Мы что живем в каком-то первобытном обществе? Разве такое возможно в правовом государстве?" – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, обозвав его "чертом" и "разбойником".

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Персоны
Степан Полторак Владимир Зеленский
Место
Украина
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
не прошел еще один высер обосрателя
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